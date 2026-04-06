В Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин

С начала 2025 года в Новосибирске благодаря размещению данных на 150 цифровых билбордах удалось разыскать 38 похищенных автомобилей из 54 заявленных. Об этом сообщили Infopro54 в региональном ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, поиск ведется в рамках трёхстороннего соглашения. Документ в 2025 году подписали руководители ГУ МВД РФ по региону, администрации города и группы компаний Russ.

По словам начальника ведомства, генерала-лейтенанта полиции Андрея Кулькова, после заявления о пропаже данные о транспорте (с разрешения владельца) передаются в Региональный центр оперативного управления ГУ МВД. Затем правоохранители совместно с партнерами размещают ориентировки на 150 цифровых билбордах.

Он отметил, что успех напрямую зависит от бдительности новосибирцев. Если горожане заметят угнанный автомобиль, им следует немедленно позвонить по номеру 102.

— Чем активнее граждане будут проявлять сознательность, тем более оперативно сотрудники полиции смогут принять меры по возврату автомобиля законному собственнику, а также привлечь к ответственности нарушителя, — подчеркнул генерал-лейтенант.

