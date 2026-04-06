Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Авто Общество

В Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин

Автор: Артем Рязанов

Дата:

С начала 2025 года из 54 угнанных автомобилей, попавших в базу, нашли больше половины

С начала 2025 года в Новосибирске благодаря размещению данных на 150 цифровых билбордах удалось разыскать 38 похищенных автомобилей из 54 заявленных. Об этом сообщили Infopro54 в региональном ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, поиск ведется в рамках трёхстороннего соглашения. Документ в 2025 году подписали руководители ГУ МВД РФ по региону, администрации города и группы компаний Russ.

По словам начальника ведомства, генерала-лейтенанта полиции Андрея Кулькова, после заявления о пропаже данные о транспорте (с разрешения владельца) передаются в Региональный центр оперативного управления ГУ МВД. Затем правоохранители совместно с партнерами размещают ориентировки на 150 цифровых билбордах.

Он отметил, что успех напрямую зависит от бдительности новосибирцев. Если горожане заметят угнанный автомобиль, им следует немедленно позвонить по номеру 102.

— Чем активнее граждане будут проявлять сознательность, тем более оперативно сотрудники полиции смогут принять меры по возврату автомобиля законному собственнику, а также привлечь к ответственности нарушителя, — подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее редакция сообщала о том, что глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы

Рубрики : Авто Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : угон автомобиля реклама автомобиль

522
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске задержали электрички из-за таяния снега
Следующая статья
Новосибирский метрополитен выпустил юбилейные жетоны

Новосибирский метрополитен выпустил юбилейные жетоны

Автор: Артем Рязанов

В честь 40-летия Новосибирский метрополитен запустил продажу новых сувенирных жетонов, сообщила пресс-служба.

Коллекционные жетоны выпустили ограниченным тиражом — всего 10 тысяч штук. Каждый пронумерован и продаётся вместе с открыткой за 720 рублей. Приобрести их можно в кассах на любой станции.

Читать полностью

В Новосибирске задержали электрички из-за таяния снега

Автор: Оксана Мочалова

Утром 6 апреля в Новосибирской области на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово из-за активного таяния снега произошел сплыв откоса железнодорожной насыпи, сообщили в пресс-службе ЗСЖД. Инцидент случился на участке Сокур – Инская.

В результате происшествия движение электричек временно организовано по одному из двух путей в реверсивном режиме. Для ликвидации последствий задействованы противоразмывные поезда и тяжелая техника.

Читать полностью

На дорогах Новосибирской области зафиксировано 18 переливов

Автор: Артем Рязанов

С начала весеннего паводка количество переливов на дорогах Новосибирской области увеличилось более чем вдвое. Если по данным на 2 апреля фиксировалось 8 переливов, то к 6 марта их число достигло 18. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) по НСО.

Пять переливов уже полностью ликвидированы силами подрядных организаций, на остальных 13 участках вода пока держится, однако проезд транспорта сохранен везде. Подтопления зафиксированы в Коченевском, Татарском, Усть-Таркском, Карасукском, Черепановском и Краснозерском районах.  Длина проблемных зон варьируется от 7 до 85 метров, при этом вода подтопила в основном обочины, не блокируя основное дорожное полотно.

Читать полностью

В Новосибирск вернулись сапсаны — в черте города гнездятся минимум три пары

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирск с мест зимовки вернулись самые быстрые птицы в мире — сапсаны. За жизнью одной из пар город снова будет следить с помощью веб-камеры. Infopro54 поговорил с теми, кто изучает и спасает диких птиц, и выяснил, как часто пернатые хищники гнездятся на крышах и чердаках зданий.

На крыше многоэтажного дома в Советском районе сапсаны впервые появились в 2016 году. Для своего гнезда они выбрали небольшой уступ под крышей. Своего первого птенца пара вырастила в 2018 году, и с тех пор ставшие знаменитыми новосибирские сапсаны приносят потомство ежегодно. Этим птицам повезло с людьми: жители многоэтажки оказались не против соседства с хищниками из семейства соколиных. В 2021 году для сапсанов на их уступе был установлен дуплон — специальный гнездовой ящик. В нем несколько лет подряд самка откладывала яйца и росли птенцы.

Читать полностью

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Автор: Оксана Мочалова

5 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии совершил чин возведения в сан митрополита Преосвященного Варфоломея, избранного митрополитом Новосибирским и Бердским. Церемония прошла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Напомним, решение о том, что епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей станет главой Новосибирской митрополии, Священный Синод принял ещё 12 марта 2026 года. Тогда же прежний руководитель митрополии Никодим был переведён на Рязанскую кафедру. Новый митрополит родом из Владимирской области, за его плечами — служба в армии, обучение в Московской духовной академии и преподавание в семинарии. Монашеский постриг он принял в 2004 году, а в 2022-м был возведён в сан архимандрита.

Читать полностью

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

С 6 по 12 апреля погода в Новосибирске приготовила для жителей настоящие температурные качели. По данным «Яндекс Погоды» и «Гисметео», после относительно тёплого понедельника столбики термометров резко пойдут вниз, а к выходным опустятся ниже нуля. Эта неделя совпадает со Страстной седмицей — последними днями перед Пасхой, которую в 2026 году отмечают 12 апреля.

Неделя начнётся с комфортной погоды. В понедельник, 6 апреля, днём ожидается +10…+11 градусов, ночью +2…+5 градусов. Снежный покров ещё сохраняется на уровне 17 см.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности