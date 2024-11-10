Не присягнувших России иностранцев лишат гражданства

Иностранцев, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру принятия присяги, с 23 ноября лишат статуса гражданина России.

В МВД РФ сообщили, что 22 ноября заканчивается срок для принесения присяги лицами, которые были приняты в гражданство РФ по ранее действовавшему № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приёме их в российское гражданство — недействительными.

Однако такие меры коснутся не всех иностранцев.

— На лиц, которые приобрели гражданство Российской Федерации до введения обязанности по принесению Присяги гражданина Российской Федерации (1 сентября 2017 г.) или на дату приёма в российское гражданство были освобождены от её принесения, данные положения не распространяются, — отметили в ведомстве.

Напомним, соответствующий закон вступает в силу 21 ноября. Ранее его анонсировал в своём Телеграм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Публикация поста вызвала бурную реакцию россиян.

— А когда возьмутся за тех мигрантов, которые нелегально приобрели гражданство России? Что с ними и их семьями будет? Так и будут устраивать свои порядки? — Почему мигранты не имея гражданства открывают всякие кафешки, торговые места и никто не платят налоги, но школа, медицина бесплатно. И никто их не проверяет. Самое главное их обслуживают самые нищие учителя и медики и нянечки в д/саду. — Иностранцам и приобретшим гражданство (если не ветеран СВО или ученый) платно. Провести ревизию всех выданных паспортов, ввести биометрию и визы со средней Азией. Полумерами погубите страну. — Лишают ли гражданства тех, кто получил его незаконно? — Опять имитация бурной деятельности. — Прекратите выдавать гражданство РФ мигрантам, даже при рождении на территории РФ. Приезжают и рожают, а потом в упрощённом порядке гражданство, льготы и пособия не выдавайте. Часть мигрантов сама не будет приезжать, не выгодно станет. — Надо ещё расширить круг статей по лишению гражданства для мигрантов. Преступники должны лишаться нашего гражданства автоматически. И не важно, когда он его получил, хоть 20 лет назад. — Закон о присяге это вообще круто! Ещё, наверное, в трёх чтениях принимали. Сказать и прочитать можно всё, что хочешь, а вот думать…

Обязательную присягу при претензии на российское гражданство поддержал депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. Однако он отметил, что для получения гражданства РФ иностранцы обязаны принимать культуру, традиции и законы нашей страны.

— Мы должны ещё более пристально смотреть на этих людей: кто они и насколько близки нам по культуре, насколько им будет комфортно принять нашу культуру, влиться в нашу цивилизацию, как они относятся к истории России, знают ли русский язык в совершенстве, являются ли носителями, либо учат его. Ну и масса других моментов. Нужно, чтобы эти люди принимали Россию и её законы, давали присягу на верность России. Если все эти моменты чётко прописать в законодательстве, то многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, уйдут. А пока действуют паллиативные меры, приводящие к неконтролируемому хаосу, с которым, к сожалению, мы пока не справляемся. — высказался Антонов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске открылось представительство милиции Кыргызстана. По информации МВД РК, кыргызские силовики направлены для содействия в вопросах защиты прав и интересов, принятия мер по профилактике преступлений, недопущению противоправных действий со стороны соотечественников.