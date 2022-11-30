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Изменение климата в Западной Сибири особенно ощущается весной

  • 30/11/2022, 14:19
Автор:
изменение климата
Метеорологи не исключают, что резкое потепление и засуха весной будут сохраняться, а также рекомендуют учитывать этот факт аграриям, речникам, лесникам и МЧС.

— В соответствии с рекомендациями Всемирной метеорологической организации каждые 30 лет происходит обновление климатических норм по температуре и осадкам. С 1 июля 2022 года на территории РФ введены новые климатические нормы за период 1991-2020 годов. Специалисты Росгидромета в каждом управлении и головном институте провели экспресс-анализ: сравнили два 30-летних периода, чтобы оценить изменение климата, — рассказала на пресс-конференции начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

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По ее словам, специалисты ЗапСибГидромета выявили, что в регионах наблюдения в Сибири интенсивно теплеет в марте-апреле. Медленнее повышается температура в феврале и мае. В остальные месяцы существенного повышения температуры в округе за последние 30 лет не наблюдается.

— Можно сделать вывод, что за счет быстрого потепления климата в марте-мае половодье на южно-сибирских реках начинается раньше. При этом теплые март-май чаще всего сопровождаются дефицитом осадков, то есть водность рек становится меньше. Сохранится ли такая динамика дальше — пока говорить сложно, но мы отмечаем, что такие сценарии учащаются, — констатирует Лапчик. — В связи с этим в РФ уже принята климатическая доктрина по адаптации отраслей экономики к изменяющемуся климату. Вероятно, эти факторы нужно учитывать в работе служб, экономических отраслей, которые зависят от погодных условий. Это касается  навигации, сельхозпроизводителей.

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Прогноз по запасу снега, водности рек и осадкам на 2023 год эксперты пока не комментируют, отмечая, что эта информация появится к концу апреля. Однако выводы из климатических изменений, которые происходят в последние годы, представители отраслей уже сделали.

— В период маловодья мы делаем акцент на дноуглубительные работы. Если раньше мы их начинали в июне, то сейчас добиваемся переноса работ на май, чтобы к началу навигационного сезона привести реки в надлежащее состояние, — пояснил и.о. руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Павел Мешков.

На 2023 год бюджетные ассигнования управления увеличены на 20% — до 1,4 млрд рублей. Эти средства пойдут на изыскания, дноочистительные работы, содержание навигационных установок и т.д.

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И.о. руководителя Верхне-Обского БВУ Александр Дубовицкий сообщил, что в 2023 году запланировано проведение научно-исследовательской работы, которая позволит определить узловые процессы в реке Обь, начиная от нижнего бьефа до села Почта Колыванского района.

— Если мы сделаем эту работу качественно, то будем более точно представлять ситуацию для речников и для себя, у нас расширится диапазон сработки водохранилища, будем четко представлять, какие объемы сработки мы можем регулировать и перераспределять, — сообщил он. — В 2023 году мы также завершим работу по актуализации правил использования водохранилища. Сейчас мы используем документы 1969 года. Надеемся, что у нас появится новый документ, позволяющий учесть особенности нынешнего периода.

 

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области не развивается речной туризм из-за маловодности реки Обь. 

Фото  Pixabay — klimkin

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Речной туризм Навигация климатическая повестка изменение климата засуха


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