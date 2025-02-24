Посевные площади уменьшатся в Новосибирской области в 2025 году

В 2025 году посевная площадь в Новосибирской области снизится на 0,8% и составит 2 млн 344 тыс. га. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

— На 21 февраля в систему поддержки АПК загрузили отчеты по весенне-полевым работам 1 тыс. 272 предприятия. Посевные площади нужно сохранить на уровне 2 млн 344 тысячи га, — доложил он.

На минувшей неделе на пресс-конференции министр отмечал, что в регионе уже несколько лет растут площади посевов технических культур.

— Общий посевной клин по техническими культурами в прошлом году достиг уже 350 тысяч га. Сейчас, работая с агропредприятиями, мы видим, что они настроены

И дальше увеличивать посевной клин в сторону технических масличных культур, потому что здесь выше маржинальность. Но никакой опасности по обеспечению региона зерновыми и зернобобовыми культурами это не представляет, так как даже в самые неблагоприятные года, мы обеспечивали свои внутренние потребности, — говорил Шинделов.

Напомним, в 2024 году посевные площади в регионе составили почти 2 млн 362 тыс. га. Основная часть была отведена под зернобобовые культуры — 1,5 млн га. При этом в области были существенно увеличены посевные площади технических культур: рапса (до 66 тыс. га), сои (до 16,3 тыс. га) и подсолнечника (до 12,8 тыс. га).

Стоит отметить, что в 2024 году сельхозпродукция из Новосибирской области экспортировалась в 55 стран, что на 7 стран больше по сравнению с 2023 годом. За год было отправлено 2,1 млн тонн на 485 млн долларов. В структуре экспорта 60% приходится на зерновые, масличные и зернобобовые культуры. В частности, пшеницы экспортировано на 142 млн долларов, зернобобовых на 86 млн, ячменя — на 70 млн.

По данным Минсельхоза, по итогам 2024 года Новосибирская область занимает 1/3 от общего объема экспорта из регионов Сибири, а также находится на 12 месте по объему экспорта в России.

Ранее редакция сообщала, что рекорд по производству растительного масла побили производители Сибири. Основное экспортное направление продукции — Китай.