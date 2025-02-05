Рекорд по производству растительного масла побили производители Сибири

Сибирские аграрии в прошлом году собрали 1.3 млн тонн подсолнечника. Это на 28% больше, чем в 2023 году, сообщила директор Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Мария Шостак. Из них 88 тысяч тон собрано в Новосибирской области, 63 тысячи — в Омской и 1.1 млн — на Алтае.

Шовтак заявила, что такой урожай простимулирует рост объемов производства подсолнечного масла. За 11 месяцев 2024 года предприятия округа произвели 325 тысяч тонн продукта, что является историческим максимумом для Сибири. В целом, по итогам 2024 года на долю СФО пришлось 8% от общего объема производства подсолнечного масла в стране. Продукция сибирских аграриев поставляется в 20 стран мира, причем в Китай экспорт вырос за год в четыре раза. На втором месте Узбекистан, на третьем- Монголия.

Кроме того, в 2024 году в округе собрано 1,7 млн тонн рапса (+17%). В лидерах оказался Красноярский край (400 тысяч тонн), Алтай (353 тысячи тонн) и Омская область (228 тысяч тонн), причем на Алтае урожайность за год выросла на 24%, а в Омске удвоилась. В Новосибирской области в 2024 году собрано 265 тысяч тонн рапса.

При этом в 2024 году, по данным ФГБУ «ЦОК АПК», в округе также побит рекорд по производству рапсового масла. На экспорт отправлено 135 тысяч тонн продукции (в два раза больше, чем в 2023 году). 63 тысячи тонн отгрузил Алтай, 28 тысяч тонн Омск и 25 тысяч — Новосибирск. Поставки осуществлялись в шесть стран. На первом месте по экспорту Китай, Монголия и Белоруссия.

Директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Тепляков в прошлом году отмечал, что в 2022-2023 годах, а также в 2024-м ситуация складывается так, что ценообразование на рынке сельхозпродукции было настолько минимальным, что рентабельность сельхозпроизводства в прошлом году составляла 12%, а без учета субсидий — 9%.

— Аграрии поддерживали свою экономику только за счет масличных, — констатировал Тепляков.

Он также предлагал снизить пошлины на экспорт семян рапса до 6,5%.

По итогам 2024 года на Сибирь приходится 40% от всего рапсового производства в России.

Напомним, в Новосибирской области работает достаточно много производителей растительного масла. В частности, компания «Армаз» помимо подсолнечного масло производит рапсовое, соевое, горчичное, льняное и кукурузное и наращивает объем экспорта. В 2023 году растительное масло из рапса начал производить завод в Татарске. Большой завод по производству рапсового места строится под Бердском — компания ООО «Маслов». В январе 2025 сельхозкооператив «Сибирское зерно» также заявил о планах запустить производство растительного масла. Отжимать продукт будут из местного сырья: подсолнечника, рапса, горчицы и льна.

По данным Минсельхоза, в список предприятий масложировой продукции на начало 2024 года также входили ООО «Имени Крупской», ООО «Звезда», ООО «Сибирская экспортно-импортная компания» (ООО «СЭИК»), ООО «Сибкор – Н».

Ранее редакция сообщала о том, что экспорт подсолнечного масла из Сибири в 2024 году увеличился вдвое.