После угроз Запада ударить по РФ президент Путин утвердил ядерную доктрину

Президент России Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину РФ — Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

Документ включает в себя 26 пунктов. В нём говорится, что высшим государственным приоритетом является сдерживание потенциального противника от агрессии против России и её союзников. Доктрина вступает в силу в день опубликования — 19 ноября.

Главное из указа:

— Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. — Агрессия против РФ и её союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение. — РФ может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Белоруссии. — Среди условий для применения ядерного оружия — старт баллистических ракет против РФ. — Россия предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы.

Стоит отметить, что в РФ отдельный документ по поводу ядерного сдерживания был принят в 2000 году, но тогда их засекретили. Затем в 2010 году была утверждена Военная доктрина, позволяющая применять такое оружие в ответ на «агрессию против России с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства». В 2014 году документ обновили, однако, в части касаемой ядерных сил, он не изменился.

На сей раз решение об обновлении ядерной доктрины было принято после сообщений о том, что администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по России. В ответ на агрессию Белого дома в российском МИД заявили, что в случае использования Украиной дальнобойных ракет по территории РФ реакция будет адекватной и ощутимой.

— Использование Киевом западного оружия для атак по российской территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, — добавили в министерстве.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал утверждённую доктрину чрезвычайно важным документом.

— Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости ответа в случае агрессии против РФ или её союзников. Агрессия против РФ со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного рассматривается как их совместное нападение, — заявил Песков.

Зампредседателя Совбеза РФ так же высказался о неподтверждённом решении США по ударам «вглубь России» и об утверждённом президентом Путиным решении по ядерной политике России.

— После того как пыль, поднятая западными газетами, чуть осела, очевидно, что, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьёзные последствия. Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, — написал в своем Телеграм-канале Дмитрий Медведев.

Ранее редакция сообщала о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах РФ, а также за призывы к деятельности, которая подрывает безопасность государства. Документ, названный председателем Госдумы Вячеславом Володиным «законом о негодяях», вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Теперь он будет служить основой для лишения признанных виновными лиц имущества и почётных званий.