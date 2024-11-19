Смесь для спасения сибирских дорог в мороз придумали в Новосибирске

В лаборатории Передовой инженерной школы НГУ продемонстрировали инновационные разработку — материал, предназначенный для увеличения срока службы дорог. Технология не наносят вреда окружающей среде и имеют минимальное воздействие на климат.

Как подчеркивают в правительстве Новосибирской области, получившаяся смесь полностью отечественная.

— Она будет применяться для укрепления насыпей и откосов дорог от водной и ветровой эрозии, — отметили в правительстве Новосибирской области.

В 2025 году планируется провести тестирование новой технологии в условиях Крайнего Севера, в частности, в Ямало-Ненецком автономном округе.

В дальнейшем разработчики предполагают адаптировать эту технологию для использования в Сибирском федеральном округе, в том числе для укрепления дорожных покрытий.

Ранее редакция сообщала о том, что улицы Новосибирска вновь покроют «Бионордом».