Последний ресторан «Планета Суши» прекратил работу в Новосибирске

Сеть ресторанов азиатской кухни «Планета Суши» (принадлежит корпорации ООО «Росинтер Ресторантс») прекратила работу в Новосибирске. По сообщению сервис 2GIS, филиал временно не работает.

Последний ресторан «Планета Суши» находился в ТЦ «Фантазия» около площади Карла Маркса. В отзывах сказано, что из ресторана вывезли мебель.

По данным «Seldon.Basis», ООО «Росинтер Ресторантс» было образовано в 2000 году. Чистая прибыль за 2022 год составила 155,9 млн рублей, выручка — 4,44 млрд рублей. Генеральным директором компании является Маргарита Костеева. Владельцами числятся ПАО «Росинтер Ресторанс Холдинг» (98,31%) и «Аминвест Лимитед» (AMINVEST LIMITED) (1,69%).

Ранее редакция сообщала о том, что Papa John’s возможно продолжит работу отдельно от американской компании.