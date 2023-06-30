Отечественная соцсеть «ЯRus» объявила о приостановке работы с 30 июня

Российская социальная сеть «ЯRus» на своем официальном сайте заявила, что с 30 июня приостановит работу, называя это «единственным возможным решением».

— С большим сожалением вынуждены сообщить о приостановке работы социальной сети с 30 июня. <…> На данный момент поддержка проекта приостановлена. Мы находимся в поиске новых инвесторов, — говорится в публикации.

При этом отмечается, что сохранить загруженный в соцсеть контент пользователи смогут до 15.00 мск пятницы, когда и произойдет официальная приостановка работы сервиса.

В комментариях к публикации пользователи делятся абсолютно разными эмоциями по этому поводу, но тех, кто искренне сожалеет, нашлось немало.

Напомним, что соцсеть «ЯRus» появилась в 2020 году. На своей площадке она объединила несколько форматов — новости СМИ в России, Telegram-каналы, контент пользователей (фото, видео и посты). Аудитория соцсети насчитывает 12 миллионов пользователей.

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