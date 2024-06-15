Замена труб идет на 22 км теплосетей в Новосибирске

Подрядчики СГК приступили к замене теплосетей на 25-ти участках. По состоянию на середину июня замена теплосетей ведется на участках общей протяженностью 22 км в однотрубном исчислении, сообщили в пресс-службе компании. В ближайшее время подрядчики компании выйдут на оставшиеся объекты: всего планируется модернизировать более 34 км трубопроводов.

14 июня работы на теплосети от ТЭЦ-5 проинспектировали заместитель губернатора Сергей Сёмка и мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев. Работы по подготовке к новому отопительному сезону идут полным ходом, отметил мэр.

— Всего в текущем году ремонту подлежит около 70 км коммуникаций, из них 34 км трубопроводов заменят полностью. Перед подрядчиками ставим задачу провести работы до конца августа, чтобы осталось время для восстановления покрытия дорог, благоустройства, и уверенного начала отопительного сезона, — подчеркнул Кудрявцев.

Директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев отметил, что НТСК контролирует работу подрядчиков, а также проводит гидравлические испытания, чтобы устранить все дефекты, выполнить план ремонтов в межотопительный период.

Замгубернатора Сергей Семка напомнил, что одна из причин крупных дефектов прошлого отопительного сезона — резкое срабатывание приборов регулирования у потребителей.

— Примерно процентов 25 новых зданий и сооружений оборудованы приборами теплового регулирования. Колебания из-за температуры наружного воздуха [связанные с регулированием потребления теплоносителя] тоже могут приводить к повреждениям. Поэтому ближе к отопительному сезону будет сделано более мягкое регулирование, — добавил Семка.

Ранее редакция сообщала о том, что программа ремонта тепловых сетей на 2024-2025 годы в Новосибирске будет расширена.