Треть самозанятых отказываются от ИП даже при превышении лимита

Самозанятые в российских регионах, в том числе и в Новосибирской области, несмотря на приближение к годовому лимиту в 2,4 миллиона рублей, не спешат менять статус на индивидуального предпринимателя. Согласно данным исследования портала «Самозанятость.онлайн», 15% респондентов уже столкнулись с превышением дохода или вплотную подошли к запретной планке. Однако вместо перехода на новую систему налогообложения многие предпочитают рисковать штрафами, лишь бы не брать на себя дополнительные обязательства.

Выяснилось, что почти треть опрошенных (30%) категорически не готовы регистрировать ИП. Основные причины — финансовые и организационные сложности. Ещё 39% участников опроса признались, что думают о смене статуса, но сомневаются и откладывают решение. Таким образом, более двух третей самозанятых, даже достигнув потолка по доходу, не воспринимают предпринимательство как комфортный следующий шаг.

Главным барьером для перехода стала налоговая нагрузка. Её опасаются 44% респондентов. При этом в отдельных сферах страх выражен намного сильнее: в финансовом секторе и индустрии красоты о высоких налогах говорят 65% и 62% опрошенных соответственно. Для сравнения, среди тех, кто занимается торговлей или сдачей недвижимости в аренду, этот показатель составляет всего 35%.

Не менее важным препятствием оказалась бюрократическая рутина. Более трети участников опроса (36%) не хотят вести бухгалтерию и боятся ошибок в отчётности, которые грозят штрафами. В финансовой сфере этот страх разделяют 82% респондентов. Кроме того, 18% беспокоит возможное административное давление и блокировка счетов по 115-ФЗ, а 10% переживают за сохранность социальных выплат и детских пособий — этот вопрос особенно актуален для работниц сферы красоты (19%).

Действующие индивидуальные предприниматели также подтверждают, что лёгкой жизни после смены статуса не наступает. Самые сложные задачи для них — кадровый учёт и отчётность за сотрудников (42%). Особенно остро эта проблема стоит у предпринимателей старше 55 лет (50%). Сдачу налоговых деклараций в срок считают трудной 39% опрошенных, а работа с онлайн-кассами беспокоит 29% респондентов — и здесь снова выделяется возрастная группа 55+, где о сложностях с кассами заявили 50%.

Чтобы не переходить в ИП, часть самозанятых идёт на хитрости. Например, 6% договариваются с клиентами об альтернативных способах расчётов, 4% перераспределяют заказы на знакомых самозанятых (эта стратегия наиболее популярна среди молодёжи 18–24 лет, где её доля достигает 67%), столько же просят перенести оплату на следующий год и ещё 4% временно приостанавливают работу. Это свидетельствует о стремлении сохранить действующий режим налогообложения, избегая перехода на более сложные системы.

Тем временем число самозанятых в Новосибирской области продолжает расти. По данным УФНС региона, по состоянию на 24 июня 2026 года в регионе зарегистрировано уже 388,6 тысячи плательщиков налога на профессиональный доход. За пять лет действия спецрежима эта категория предпринимателей принесла в областной бюджет около трёх миллиардов рублей. При этом 67% из них начали применять НПД, ранее не имея официальных доходов, — то есть режим успешно работает на легализацию теневого бизнеса.

Чаще всего самозанятые в Новосибирске регистрируются в сферах перевозок, маркетинга, строительства, торговли товарами собственного производства и аренды недвижимости.

Ранее редакция сообщала, что каждый седьмой новосибирец планирует открыть бизнес в ближайшие два года.