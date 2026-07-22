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Бизнес

Треть самозанятых отказываются от ИП даже при превышении лимита

Автор: Оксана Мочалова

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Предприниматели боятся налогов и бюрократии больше, чем штрафов

Самозанятые в российских регионах, в том числе и в Новосибирской области, несмотря на приближение к годовому лимиту в 2,4 миллиона рублей, не спешат менять статус на индивидуального предпринимателя. Согласно данным исследования портала «Самозанятость.онлайн», 15% респондентов уже столкнулись с превышением дохода или вплотную подошли к запретной планке. Однако вместо перехода на новую систему налогообложения многие предпочитают рисковать штрафами, лишь бы не брать на себя дополнительные обязательства.

Выяснилось, что почти треть опрошенных (30%) категорически не готовы регистрировать ИП. Основные причины — финансовые и организационные сложности. Ещё 39% участников опроса признались, что думают о смене статуса, но сомневаются и откладывают решение. Таким образом, более двух третей самозанятых, даже достигнув потолка по доходу, не воспринимают предпринимательство как комфортный следующий шаг.

Главным барьером для перехода стала налоговая нагрузка. Её опасаются 44% респондентов. При этом в отдельных сферах страх выражен намного сильнее: в финансовом секторе и индустрии красоты о высоких налогах говорят 65% и 62% опрошенных соответственно. Для сравнения, среди тех, кто занимается торговлей или сдачей недвижимости в аренду, этот показатель составляет всего 35%.

Не менее важным препятствием оказалась бюрократическая рутина. Более трети участников опроса (36%) не хотят вести бухгалтерию и боятся ошибок в отчётности, которые грозят штрафами. В финансовой сфере этот страх разделяют 82% респондентов. Кроме того, 18% беспокоит возможное административное давление и блокировка счетов по 115-ФЗ, а 10% переживают за сохранность социальных выплат и детских пособий — этот вопрос особенно актуален для работниц сферы красоты (19%).

Действующие индивидуальные предприниматели также подтверждают, что лёгкой жизни после смены статуса не наступает. Самые сложные задачи для них — кадровый учёт и отчётность за сотрудников (42%). Особенно остро эта проблема стоит у предпринимателей старше 55 лет (50%). Сдачу налоговых деклараций в срок считают трудной 39% опрошенных, а работа с онлайн-кассами беспокоит 29% респондентов — и здесь снова выделяется возрастная группа 55+, где о сложностях с кассами заявили 50%.

Чтобы не переходить в ИП, часть самозанятых идёт на хитрости. Например, 6% договариваются с клиентами об альтернативных способах расчётов, 4% перераспределяют заказы на знакомых самозанятых (эта стратегия наиболее популярна среди молодёжи 18–24 лет, где её доля достигает 67%), столько же просят перенести оплату на следующий год и ещё 4% временно приостанавливают работу. Это свидетельствует о стремлении сохранить действующий режим налогообложения, избегая перехода на более сложные системы.

Тем временем число самозанятых в Новосибирской области продолжает расти. По данным УФНС региона, по состоянию на 24 июня 2026 года в регионе зарегистрировано уже 388,6 тысячи плательщиков налога на профессиональный доход. За пять лет действия спецрежима эта категория предпринимателей принесла в областной бюджет около трёх миллиардов рублей. При этом 67% из них начали применять НПД, ранее не имея официальных доходов, — то есть режим успешно работает на легализацию теневого бизнеса.

Чаще всего самозанятые в Новосибирске регистрируются в сферах перевозок, маркетинга, строительства, торговли товарами собственного производства и аренды недвижимости.

Ранее редакция сообщала, что каждый седьмой новосибирец планирует открыть бизнес в ближайшие два года.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : самозанятые налоговая нагрузка малый бизнес лимит дохода ИП

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Переход в фазу тотальной диагностики: новосибирский бизнес перестраивает системы управления

Июльская встреча VIP-club (ВИП-Клуб) с говорящим названием - «Время экспертных решений» показала, что сибирские предприниматели уходят от тактики «выживания» к точечной диагностике каждого процесса — от качества металла до психоэмоционального состояния сотрудников.

Главный тренд встречи: бизнес перешел в фазу «тотальной диагностики». Проверяют всё: надежность поставщиков, устойчивость техники к сибирским перепадам температур и даже психологическую совместимость в командах.

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Прямой рейс в Индию может появиться из Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Прямое авиасообщение может появиться между Новосибирской областью и Республикой Индия. С таким предложением выступил губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с делегацией во главе с Генеральным консулом Индии в Екатеринбурге господином Дебабратой Чаттопадхьяем.

Глава региона подчеркнул, что Новосибирск является крупнейшим транспортным узлом в азиатской части страны, и открытие прямых рейсов из аэропорта Толмачёво позволит значительно активизировать взаимные экономические и культурные связи. Генеральный консул поддержал эту инициативу, отметив важность перелетов для развития торговли и бизнеса.

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Льготная ипотека в Новосибирской области выросла на 54% в июне

Автор: Артем Рязанов

В июне жители Новосибирской области стали чаще брать льготную ипотеку: за месяц оформлено 1 054 таких кредита (+54% к маю) на общую сумму 5,89 млрд рублей (+53% к маю). Средний чек составил 5,59 млн рублей при среднем сроке 335 месяцев — это чуть выше, чем в мае, но пока уступает среднероссийскому показателю (6,08 млн рублей). К таким выводам пришли аналитики Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ).

За первое полугодие в регионе оформлено 4,86 тыс. льготных ипотек на 26,83 млрд рублей — это 1,7 новых кредита на каждую тысячу жителей.

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В Новосибирской области дорожают все виды мяса

Сезон шашлыков в самом разгаре, а значит спрос на такие виды мяса, как курица и свинина, остается стабильно высоким. Параллельно с ростом потребительского спроса поднялись и цены на эту продукцию. После длительного снижения начала дорожать свинина, а курятина демонстрирует рекордный рост за последние полгода.

По данным Новосибирскстата, в июне 2026 года средняя стоимость одного килограмма мяса птицы составляла 230,04 рубля. Хотя в мае курятину можно было приобрести в среднем за 226,93 рубля. Получается, что за первый летний месяц мясо птицы подорожало на три рубля. Если же сравнивать с ценами декабря 2025 года, то разница будет более значительной. В конце прошлого года цена держалась на уровне 223,34 рубля. Так что за полгода стоимость возросла уже почти на семь рублей.

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Новосибирские бары заполнились болельщиками в финале ЧМ

Автор: Оксана Мочалова

Средний чек в барах и спортбарах Новосибирской области на заключительной неделе чемпионата мира по футболу достиг 4 203 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя. Количество покупок в этих заведениях увеличилось на 5%, а оборот вырос на 14%. Такими данными с редакцией Infopro54 поделились в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Аналитики сравнили потребительскую активность в регионе в период с 11 по 19 июля 2026 года с аналогичными показателями 2025 года. Выяснилось, что новосибирцы на финальной неделе мундиаля заметно активнее посещали бары и рестораны, чем год назад.

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Резидентов новосибирской ОЭЗ обяжут перейти на налоговый мониторинг

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесен законопроект, который обяжет всех резидентов ОЭЗ, в том числе в Новосибирской области, в течение двух лет перейти на налоговый мониторинг. Исключением станут представители малого и среднего бизнеса.

Налоговый мониторинг — это современный формат контроля, при котором компания предоставляет налоговым органам в режиме реального времени доступ к своим бухгалтерским и налоговым данным. Взамен бизнес освобождается от большинства выездных и камеральных проверок, а все спорные вопросы решаются оперативнее.

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