Новосибирская область получит 2 млрд рублей на поликлиники и мусорный полигон

В Новосибирскую область в 2023 году направят 2 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Об это сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

– Средства будут направлены на создание трех поликлиник и сети водоотведения для строительства многоквартирных жилых домов по ул. Зорге в Новосибирске, а также полигона ТБО в городе Болотное и создание ливневой канализации и сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения объектов жилищного строительства в п. Озерный, – отметил Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области.

О каких поликлиниках идет речь на момент публикации редакции уточнить не удалось.

Ранее власти Новосибирской области объявляли конкурс на строительство и эксплуатацию Болотнинского мусоросортировочного комплекса. Проект планировалось реализовать по концессии. Общая стоимость комплекса — 141 млн рублей, из них 70 млн планировалось профинансировать за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, 71 млн должны были составить средства инвестора. Однако, конкурс отменился.

Инфраструктурный бюджетный кредит одобрила комиссия Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Ранее редакция сообщала о том, что область выбрала лимит по инфраструктурным и бюджетным кредитам.