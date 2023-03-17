Рекламодателям

Новосибирская область получит 2 млрд рублей на поликлиники и мусорный полигон

  • 17/03/2023, 15:21
инфраструктурный бюджетный кредит Новосибирской области
Инфраструктурный бюджетный кредит одобрен на федеральном уровне.

В Новосибирскую область в 2023 году направят 2 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Об это сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

– Средства будут направлены на создание трех поликлиник и сети водоотведения для строительства многоквартирных жилых домов по ул. Зорге в  Новосибирске, а также полигона ТБО в городе Болотное и создание ливневой канализации и сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения объектов жилищного строительства в п. Озерный, – отметил Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области.

О каких поликлиниках идет речь на момент публикации редакции уточнить не удалось.

Ранее власти Новосибирской области объявляли конкурс на строительство и эксплуатацию Болотнинского мусоросортировочного комплекса. Проект планировалось реализовать по концессии. Общая стоимость комплекса — 141 млн рублей, из них 70 млн планировалось профинансировать за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, 71 млн должны были составить средства инвестора. Однако, конкурс отменился.

Инфраструктурный бюджетный кредит одобрила комиссия Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Ранее редакция сообщала о том, что область выбрала лимит по инфраструктурным и бюджетным кредитам.

Фото с страницы правительства России в Telegram

349

Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство мусорного полигона поликлиники в Новосибирске инфраструктурный бюджетный кредит


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
реконструкция улицы Ленина

Новосибирск претендует на 250 млн рублей для разработки культурного кода центра города

Но для этого необходимо определиться, что делать с улицей Ленина.
Читать статью >>
музыкальная школа в Академгородке

Для долгожданной музыкальной школы в Академгородке ищут подрядчика

Начальная цена контракта — 618,9 млн рублей.
Читать статью >>
программа Чистый воздух в Новосибирске

В руководстве Новосибирска пока не готовы говорить о «Чистом воздухе»

Мэр Новосибирска прокомментировал перспективы вхождения в данную федеральную программу.
Читать статью >>
уборка улиц Новосибирска

«Сбербанк-лизинг» выиграл конкурс на поставку Новосибирску уборочной техники

На сотни миллионов рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирск претендует на 250 млн рублей для разработки культурного кода центра города

17/03/2023, 19:07

Для долгожданной музыкальной школы в Академгородке ищут подрядчика

17/03/2023, 18:07

В руководстве Новосибирска пока не готовы говорить о «Чистом воздухе»

17/03/2023, 17:33

Губернатор поставил задачу вывести на новый качественный уровень проектирование инфраструктуры в регионе

17/03/2023, 17:27
Популярное

Как диагностировать сахарный диабет второго типа

17/03/2023, 16:25

Повышение призывного возраста может повлиять на развитие дедовщины в армии

17/03/2023, 12:33

Боли при менструации: как избавиться без помощи медикаментов

16/03/2023, 16:10
Новости компаний

ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»

17/03/2023, 16:13

ВТБ на 20% нарастил кредитный портфель физлиц в Новосибирской области

17/03/2023, 11:37

Подготовиться к ЕГЭ новосибирским школьникам поможет «Ростелеком Лицей»

17/03/2023, 10:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска