Потепление до +23℃ придет в Новосибирск

На этой неделе в Новосибирске ожидается потепление. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха поднимется до +24 градусов Цельсия.

По данным «Гисметео», в пятницу, 6 мая, днём воздух прогреется до +12 градусов. Затем температура будет постепенно расти. Пик потепления придётся на пятницу, 10 мая, когда ожидается +23 градуса.

В День Победы, 9 мая, будет солнечно, а температура воздуха составит +21 градус.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 6 мая температура воздуха будет около +13 градусов, затем начнёт постепенно повышаться. В День Победы, 9 мая, ожидается +20 градусов, а 10 мая — до +24. Однако 11 мая снова похолодает до +17 градусов. При этом во все жаркие дни будет облачно, но без осадков.

Ранее редакция сообщала о том, что программе мероприятий в городских парках 9 мая 2024.