Похолодание придет в начале следующей недели в Новосибирске

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозировали, что средняя температура воздуха в Новосибирске в марте составит от -5 до -8 градусов, что примерно на градус выше нормы.

— В третьей декаде ожидается преобладающий фон температуры воздуха в ночные часы 0…-5 градусов, в отдельные дни до -11 градусов, днем 0…+7 градусов, — говорится в предварительном прогнозе.

По данным сервиса Яндекс Погода, в ближайшие дни в Новосибирской области ожидается значительное похолодание. В ночь с понедельника, 24 марта, на вторник, 25 марта, температура в Новосибирске опустится до -8…-6 градусов.

В ночь со вторника на среду, 26 марта, также будет довольно холодно: столбик термометра опустится до -9…-6 градусов. А утром 26 марта ожидается до -10 градусов мороза.

Но после среды, 25 марта, в наш регион постепенно вернется потепление. В четверг, 27 марта, днем температура воздуха составит +2 градуса. В пятницу, 28 марта, днем будет +4…+6 градусов, а ночью — от -1 до +2 градусов.

В предстоящие выходные, 29 и 30 марта, синоптики обещают тёплую погоду: днём воздух прогреется до +7 градусов. А уже 1 апреля в Новосибирске температура воздуха составит +8 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что плюсовые температуры установятся на выходных в Новосибирске. На эти даты приходится сразу два православных праздника.