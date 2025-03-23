Жители Новосибирска отсудили 300 тысяч из-за плохой уборки снега в 2024 году

В Новосибирской области по итогам 2024 года в пользу жителей, пострадавших от некачественной уборки снега на придомовой территории, было взыскано 300 тысяч рублей.

— Основанием для предъявления исков послужили — чаще всего выявляли — нарушения в виде некачественной уборки наледи на территории домов, — сообщили в надзорном ведомстве изданию РБК.

В прошлом году было подано семь исков о возмещении ущерба, связанного с травмами, полученными в результате падения на обледеневшей дороге. Самая большая компенсация составила 105 тысяч рублей. Она была выплачена новосибирцу, который поскользнулся на наледи возле своего дома и сломал ногу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал технику дорожников по иску прокуратуры Новосибирска. Определение не подлежит обжалованию.