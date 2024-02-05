В подписях кандидата в президенты Бориса Надеждина более 15% брака

ЦИК РФ выявил в подписях, собранных кандидатом в президенты России Борисом Надеждиным, 15,348% брака.

— Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными, — прокомментировал Надеждин в своем Телеграм-канале.

По словам Надеждина, если ему откажут в регистрации, то он пойдет в Верховный суд, чтобы обжаловать это решение.

Стоит отметить, что для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 000 проверенных.

Напомним, что не так давно СМИ со ссылкой на ЦИК заявляли о «мертвых душах» в подписях кандидата.

На своей встрече с потенциальными избирателями в Новосибирске он сказал, что не знает, что за «мертвые души» у него могут быть.

— Я не знаю. Завтра посмотрим, что скажет ЦИК, — говорил Надеждин в ходе беседы в Новосибирске 4 февраля.

Ранее редакция сообщала о том, что Борис Надеждин рассказал в Новосибирске, зачем ходил в посольство Евросоюза.