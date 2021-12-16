Процесс создания АНО

Учредителями организаций данного типа могут выступать как физические, так и юридические лица.
В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», АНО могут создаваться также с целью достижения социальных, культурных, образовательных, научных, благотворительных и управленческих целей. Иными словами, такие организации регистрируются для удовлетворения духовных потребностей общества, развития детского и юношеского спорта, охраны здоровья населения, защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, оказания помощи гражданам и организациям.
В отличие от других форм некоммерческих организаций, АНО имеют право получать доход от своей деятельности.
Какие документы необходимо подготовить
Регистрация АНО возможна только после предоставления следующих данных:
Кроме этого ответственному за регистрацию лицу необходимо подготовить копии паспортов всех учредителей и копию паспорта руководитель АНО.
Регистрация АНО: пошаговая инструкция
Прежде всего руководителю организации необходимо определиться с целью создания и с предметом деятельности. Именно эта информация является фундаментом регистрации.
При формировании предмета деятельности нужно максимально четко перечислить все виды услуг, которые учредители организации планируют оказывать населению. Также в виде отдельного списка нужно указать виды деятельности, которые будут приносить доход (платные услуги).
Как только цель и предмет основной деятельности будут установлены, можно приступить к подбору названия (наименования) организации. Полное наименование должно содержать в себе словосочетание: «автономная некоммерческая организация». Кроме этого, оно должно раскрывать характер деятельности организации, т.е. описывать основной вид ее деятельности.
Следующий шаг — подбор юридического адреса. Зарегистрировать некоммерческую организацию можно:
Для регистрации организации нужно указывать в заявлении коды ОКВЭД. Подобрать оптимальный код можно в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Из всех выбранных кодов ОКВЭД один должен быть определен, как основной. Все остальные являются дополнительными.
Указанный выше пакет документов направляется в территориальное управление Министерства юстиции. Именно данный государственный орган занимается регистрацией АНО.
В среднем процесс регистрации занимает 30 календарных дней. По истечению данного срока заявитель может получить на руки пакет учредительных документов.
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