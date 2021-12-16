Процесс создания АНО

Учредителями организаций данного типа могут выступать как физические, так и юридические лица.

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», АНО могут создаваться также с целью достижения социальных, культурных, образовательных, научных, благотворительных и управленческих целей. Иными словами, такие организации регистрируются для удовлетворения духовных потребностей общества, развития детского и юношеского спорта, охраны здоровья населения, защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, оказания помощи гражданам и организациям.

В отличие от других форм некоммерческих организаций, АНО имеют право получать доход от своей деятельности.

Какие документы необходимо подготовить

Регистрация АНО возможна только после предоставления следующих данных:

полное и сокращенное название некоммерческой организации;

местонахождение (точный адрес);

цель регистрации и предмет деятельности;

способ формирования имущества;

порядок редактирования учредительной документации;

порядок ликвидации и способ реализации имущества организации;

состав и наименование высшего коллегиального органа управления.

Кроме этого ответственному за регистрацию лицу необходимо подготовить копии паспортов всех учредителей и копию паспорта руководитель АНО.

Регистрация АНО: пошаговая инструкция

Прежде всего руководителю организации необходимо определиться с целью создания и с предметом деятельности. Именно эта информация является фундаментом регистрации.

При формировании предмета деятельности нужно максимально четко перечислить все виды услуг, которые учредители организации планируют оказывать населению. Также в виде отдельного списка нужно указать виды деятельности, которые будут приносить доход (платные услуги).

Как только цель и предмет основной деятельности будут установлены, можно приступить к подбору названия (наименования) организации. Полное наименование должно содержать в себе словосочетание: «автономная некоммерческая организация». Кроме этого, оно должно раскрывать характер деятельности организации, т.е. описывать основной вид ее деятельности.

Следующий шаг — подбор юридического адреса. Зарегистрировать некоммерческую организацию можно:

в офисном помещении;

в производственном помещении;

в жилом помещении (при условии, что по выбранному адресу прописан один из учредителей или руководитель АНО).

Для регистрации организации нужно указывать в заявлении коды ОКВЭД. Подобрать оптимальный код можно в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Из всех выбранных кодов ОКВЭД один должен быть определен, как основной. Все остальные являются дополнительными.

Указанный выше пакет документов направляется в территориальное управление Министерства юстиции. Именно данный государственный орган занимается регистрацией АНО.

В среднем процесс регистрации занимает 30 календарных дней. По истечению данного срока заявитель может получить на руки пакет учредительных документов.