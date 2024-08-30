Пожарные спасли домашних животных из горящего многоэтажного дома в Новосибирске

Во время пожара на улице Бориса Богаткова сотрудники МЧС России не только спасли людей, но и помогли животным.

Одна девушка во время эвакуации накрыла свою собаку Риту тканью, чтобы защитить её от дыма. Из другой квартиры девочка забрала клетку с хомяком.

Пожарные вывели обеих хозяек вместе с питомцами на свежий воздух с помощью специальных устройств.

Одну девушку и собаку пожарные спасли через окно, используя трёхколенную лестницу.

После того как пожар был потушен, огнеборцы спасли ещё двух кошек. Они зашли в двух соседних квартирах испуганных животных и вынесли их из задымлённых помещений.

Ранее редакция сообщала о том, что многоэтажный дом загорелся на Богаткова в Новосибирске.