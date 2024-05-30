Пожарные вывели трёх человек из горящего дома в Новосибирске

Три новосибирца были спасены из пожара в доме на улице Портовая, 16.
Как сообщает МЧС по Новосибирской области, ранним утром поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном многоквартирном доме на улице Портовая в Ленинском районе Новосибирска.
К моменту приезда пожарных огонь уже охватил два этажа.
Из пожара удалось вывести мужчину и двух женщин, одной из которых потребовалась срочная медицинская помощь. Женщина была без сознания, медики забрали ее в реанимацию.
Всего 40 минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения.
— Огнем повреждены четыре квартиры и кровля дома на общей площади 270 квадратных метров, — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Новосибирске.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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