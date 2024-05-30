Рекламодателям

Новые налоги для бизнеса новосибирский эксперт ждет в 2025 году

  • 30/05/2024, 12:07
Автор: Юлия Данилова
Новые налоги для бизнеса новосибирский эксперт ждет в 2025 году
К чему уже готовиться предпринимателям при верстке планов компаний на будущий год.

Минфин РФ внес в правительство пакет поправок по изменению налоговой системы. Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко считает, что бизнесу нужно внимательно изучить эти изменения и верстать свои планы, в том числе финансовые, а также выстраивать налоговую стратегию на 2025 год с учетом этих изменений.

Как отмечает эксперт, изменения в налоговой системе были прогнозируемы и ожидаемы.

Евгения Бондаренко, налоговый консультант, профессиональный медиатор, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт».

Евгения Бондаренко: Призыв к плавному переходу на «белую сторону» можно расценивать как последнее предупреждение

— 29 февраля в послании Федеральному Собранию президент озвучил тенденции о разработке многоступенчатой системы, о том, что налоги должны быть справедливо распределены между разными слоями населения. 15 марта правительство РФ внесло в Госдуму первый законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. После этого в мае прошли парламентские слушания, где депутаты обсудили предложения правительства и дали свои заключения. Сейчас свою редакцию в правительство внес Минфин. Мы не смогли найти текст этого документа, но вероятность того, что он будет принят в весеннюю сессию, очень высока, так как он уже прошел многоступенчатую систему проверки, — говорит Бондаренко.

Самые значимые поправки Минфина касаются НДФЛ, налога на прибыль организаций, НДС и «упрощенки».

НДФЛ

— Ключевая тема поправок — уход в прямые налоги. К ним относится НДФЛ. Я уже слышала такую фразу, что «люди — это новая нефть». За всеми юрлицами стоят люди, которые получают зарплаты и дивиденды. НДФЛ будет удерживаться с их доходов, причем с учетом прогрессивной шкалы, — констатирует эксперт.

8 млрд рублей налогов должны новосибирцы в бюджет области

8 млрд рублей налогов должны новосибирцы в бюджет области

Минфин предлагает для работников, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, сохранить ставку НДФЛ в 13%. Далее будет действовать прогрессивная шкала: 15% при доходах до 416,7 тысячи рублей в месяц, 18% — до 1,67 млн рублей, 20% — до 4,17 млн рублей в месяц и 22% при месячном доходе свыше 4,17 млн рублей.

По оценке ведомства, изменения затронут около 2 млн россиян с доходом более 2,4 млн рублей в год (3,2% работающего населения).

— Принцип «богатый платит за бедного» есть в налоговых системах некоторых стран. Это необходимо, чтобы поддерживать социальные программы. Поэтому чем выше у тебя зарплата, тем больше ты будешь платить НДФЛ, — констатирует Евгения Бондаренко.

По ее словам, в основном прогрессивная шкала будет актуальна для Москвы и Московской области, а также крупных корпораций, где большие зарплаты — от 500 тысяч в месяц. Высокооплачиваемые сотрудники и компании будут платить более высокие налоги. В регионах страны такие доходы — редкий случай.

Последствия

У компаний может возникнуть соблазн подкорректировать зарплаты сотрудников, чтобы вписаться в более низкие параметры прогрессивной шкалы, но это будет очевидная история.

Налог на дивиденды

Здесь максимальная ставка останется на уровне 15%, но порог ее применения снижен с 5 млн до 2,4 млн рублей в год.

— Еще один важный момент: если раньше в случае продажи бизнеса (или его доли), которым собственник владел более 5 лет, он не платил налоги. Сейчас по предложению Минфина при доходе от продажи доли бизнеса более 50 млн рублей в год собственник будет оплачивать налог в размере 15% свыше превышения порога, — констатирует Бондаренко.

Последствия

Инноваторам Новосибирска предложат вычет на научно-исследовательские разработки

Инноваторам Новосибирска предложат вычет на научно-исследовательские разработки

По оценке эксперта, в ожидании этих корректировок люди будут стремиться совершить сделки по продаже бизнеса, долей, акций в 2024 году, чтобы не платить новые налоги.

Могут возникнуть прецеденты, когда продавец будет занижать официальную цену. Однако, по мнению Евгении Бондаренко, это рискованно, так как в такой истории подключается карательный инструмент налогового органа. ФНС может пересмотреть цену, если она окажется более чем на 20% ниже рынка, и доначислить налоги исходя из своих расчетов.

Налог на прибыль

Минфин предлагает повысить ставку налога на прибыль на 5%: с 20 до 25%. Это позволит отказаться от оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины. Также предлагается ввести повышенный коэффициент учета НИОКР при определении базы по налогу на прибыль в высокотехнологичных отраслях. Его повышение с 1,5 до 2 позволит уменьшить налогооблагаемую прибыль.

Рост зарплат «съел» прибыль предприятий Новосибирска

Рост зарплат «съел» прибыль предприятий Новосибирска

— Законодатели сравнивают нашу налоговую систему с дружественными странами: с Беларусью, Китаем, а также отмечают, что «Деловая Россия» вообще предлагала поднять налог на прибыль до 30%, а Госдума якобы остановилась на 25%, — комментирует Евгения Бондаренко. — Это приведет к серьезному увеличению налоговой нагрузки на бизнес. Повышение налога на прибыль плюс повышение НДФЛ. Понятно, что НДФЛ платят сотрудники, но по факту эта нагрузка ложится на компании, которые должны его удерживать. Нам еще говорят, что будут снижены страховые взносы, но опять же не для всех, а только для обрабатывающих предприятий.

Также, по ее словам, Минфин планирует повышение акцизов и НДПИ.

Последствия

Повышение налоговой нагрузки на бизнес в любом случае приведет к повышению цен для конечного потребителя. В качестве меры поддержки семей с детьми планирует ввести «налоговый кэшбэк», но эти изменения затронут далеко не всех.

Упрощенная система

Неожиданными изменениями в части добавления к упрощенной системе налогообложения эксперт назвала прибавку НДС и долгожданными — увеличение порога для применения УСН.

По предложению Минфина порог доходов для применения «упрощенки» предлагается поднять до 450 млн рублей, а остаточную стоимость основных средств — до 200 млн.

Повышенные ставки 8% при базе «доходы» и 20% для «доходы минус расходы» отменят. Весь бизнес на «упрощенке» будет применять базовые ставки 6% и 15% соответственно.

Однако организации, чей оборот превышает 60 млн рублей в год, обяжут платить НДС. Минфин рассматривает следующие варианты:

  • общий режим: ставка НДС 20% (или 10% для отдельных видов товаров) с возможностью применять вычеты;
  • ставка 5% при доходах до 250 млн рублей в год и ставка 7% при доходах от 250 до 450 млн рублей в год, но без права на вычеты.

Новосибирцы против введения налога на бездетность

Новосибирцы против введения налога на бездетность

 — Ранее бизнесу обещали, что будет переходный этап для того, чтобы уйти от дробления. Лично я думала, что он начнется с 200 млн рублей. А сейчас получается, что при доходе в 60 млн рублей предпринимателям предлагают платить не только УСН, но и НДС,  — рассуждает Евгения Бондаренко. — На мой взгляд, это уже не совсем упрощенная система налогообложения. Особенно с учетом того, что почти 98% предпринимателей в России это микро-микробизнес. Кроме того, НДС — это отдельная налоговая декларация, дополнительные административные и бухгалтерские процедуры, которые нужно будет соблюдать.

Для новосибирского бизнеса, работающего по ставке УСН с доходом более 60 млн рублей в год, платежи в 2025 году могут составить 11% (6% УСН + 5% НДС).

— Хотя для тех у кого обороты более 250 млн рублей в год, корректировки Минфина подразумевают некоторое послабление. Они будут платить 15% (УСН +НДС) и спокойно использовать  «упрощенку», — констатирует Бондаренко. — Это в пользу бизнеса, который, может быть, находится в серой зоне и применяет «дробленку».

По ее словам, для тех, кто занимается покупкой/продажей недвижимости, предложения  Минфина по увеличению остаточной стоимости имущества со 150 млн до 200 млн будут послаблением, какое-то количество бизнеса может больше оставаться на упрощенной системе налогообложения.

Последствия

По оценке Евгении Бондаренко, возникает риск новых дроблений бизнеса, который начнет уменьшать доходы, чтобы не привысить доход в 60 млн рублей и не платить НДС.

Исключения

Корректировки Минфина не коснутся участников СВО и их личных доходов. При этом Евгения Бондаренко подчеркивает, что это исключение не относится к бизнесу участников спецоперации. Напомним, при мобилизации предпринимателей им предоставляли определенные льготы по аренде, погашению платежей в бюджет и т.д. именно как бизнесу.

Эксперт отмечает, что подобные изменения в налоговое законодательство могут вступать силу только с 1 января. Корректировки с большой долей вероятности будут приняты уже в весеннюю сессию Госдумы и вступят в силу с 1 января 2025-го, одновременно с изменением налогового законодательства Минфин предлагает внести изменения в бюджет России на 2025 год.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области изменился топ крупнейших налогоплательщиков.

Фото freepik, автор: freepik.

288

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : прогрессивная шкала НДФД повышение налогов НДС в упрощенке


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Белокобыльский, генеральный директор компании «Стрижи»

Игорь Белокобыльский: На рынке недвижимости Новосибирска после 1 июля будет грусть и тоска

Третий квартал для новосибирского рынка недвижимости в целом ожидается не очень ресурсным.
Все материалы
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Врачи выявили два случая редкой опухоли груди у мужчин в Новосибирске
30/05/24 16:18
Медицина
В Новосибирске возбуждено 31 уголовное дело по страховому мошенничеству
30/05/24 15:30
Общество Финансы
Владельцы удостоверения-карты «СВОи» от ПСБ могут покупать со скидкой товары для активного отдыха
30/05/24 15:28
Финансы
Полиция задержала браконьера с электроудочкой в Новосибирске
30/05/24 15:02
Право&Порядок
Inforpo54 вошел в топ-10 самых цитируемых СМИ Новосибирской области
30/05/24 14:33
Бизнес
Для Новосибирска повысят нормативную стоимость квадратного метра жилья на третий квартал
30/05/24 14:28
Недвижимость Общество
Температура опустилась до -5 градусов 30 мая в Новосибирской области
30/05/24 14:05
Общество
Новосибирцам предложили придумать маскота для чемпионата мира по бильярдному спорту
30/05/24 13:56
Общество Спорт
Депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева задержали за взятку
30/05/24 13:44
Происшествия
Магнитная буря силой 5-6 баллов ожидается в Новосибирске
30/05/24 13:40
Общество
Заемщикам разрешили самостоятельно продавать ипотечные квартиры
30/05/24 13:17
Недвижимость Общество
Новые налоги для бизнеса новосибирский эксперт ждет в 2025 году
30/05/24 12:07
Бизнес Власть
Пожарные вывели трёх человек из горящего дома в Новосибирске
30/05/24 11:54
Происшествия
От «Метро МиР» требуют компенсировать ущерб природе от сброса стоков в Новосибирске
30/05/24 11:45
Власть Общество
Горняцкие игры: состоялась летняя спартакиада Группы «Сибантрацит»
30/05/24 11:37
Общество
Жилой район Светлый: Бизнес в шаговой доступности
30/05/24 11:29
Бизнес Недвижимость
Котенка манула назвали Анечкой в Новосибирском зоопарке
30/05/24 11:10
Общество
«Экспобанк» Игоря Кима закрыл сделку по покупке актива у британского HSBC
30/05/24 11:06
Бизнес Финансы
В Новосибирской области избрали меру пресечения начальнику участковых в Татарске
30/05/24 10:37
Право&Порядок
«Узнают об ответственности и уходят»: мэр Новосибирска — о поиске главы департамента транспорта
30/05/24 10:35
Власть Общество
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
Новости компаний
«Россети Новосибирск» продолжает конструктивный диалог с бизнесом по вопросам подключения к электрическим сетям
30/05/24 11:04
Сибиряки отдохнули в кафе и ресторанах на 46 млн СберСпасибо
29/05/24 12:36
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 кредитных карт с длинным льготным периодом
29/05/24 9:00
Как получать кешбэк до 60 000 ₽ в год и милями без ограничений
29/05/24 8:00
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-10 лучших премиальных карт
28/05/24 9:00
Как пользоваться эквайрингом бесплатно
27/05/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска