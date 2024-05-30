Новые налоги для бизнеса новосибирский эксперт ждет в 2025 году

Минфин РФ внес в правительство пакет поправок по изменению налоговой системы. Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко считает, что бизнесу нужно внимательно изучить эти изменения и верстать свои планы, в том числе финансовые, а также выстраивать налоговую стратегию на 2025 год с учетом этих изменений.

Как отмечает эксперт, изменения в налоговой системе были прогнозируемы и ожидаемы.

Самые значимые поправки Минфина касаются НДФЛ, налога на прибыль организаций, НДС и «упрощенки».

НДФЛ

— Ключевая тема поправок — уход в прямые налоги. К ним относится НДФЛ. Я уже слышала такую фразу, что «люди — это новая нефть». За всеми юрлицами стоят люди, которые получают зарплаты и дивиденды. НДФЛ будет удерживаться с их доходов, причем с учетом прогрессивной шкалы, — констатирует эксперт.

Минфин предлагает для работников, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, сохранить ставку НДФЛ в 13%. Далее будет действовать прогрессивная шкала: 15% при доходах до 416,7 тысячи рублей в месяц, 18% — до 1,67 млн рублей, 20% — до 4,17 млн рублей в месяц и 22% при месячном доходе свыше 4,17 млн рублей.

По оценке ведомства, изменения затронут около 2 млн россиян с доходом более 2,4 млн рублей в год (3,2% работающего населения).

— Принцип «богатый платит за бедного» есть в налоговых системах некоторых стран. Это необходимо, чтобы поддерживать социальные программы. Поэтому чем выше у тебя зарплата, тем больше ты будешь платить НДФЛ, — констатирует Евгения Бондаренко.

По ее словам, в основном прогрессивная шкала будет актуальна для Москвы и Московской области, а также крупных корпораций, где большие зарплаты — от 500 тысяч в месяц. Высокооплачиваемые сотрудники и компании будут платить более высокие налоги. В регионах страны такие доходы — редкий случай.

Последствия

У компаний может возникнуть соблазн подкорректировать зарплаты сотрудников, чтобы вписаться в более низкие параметры прогрессивной шкалы, но это будет очевидная история.

Налог на дивиденды

Здесь максимальная ставка останется на уровне 15%, но порог ее применения снижен с 5 млн до 2,4 млн рублей в год.

— Еще один важный момент: если раньше в случае продажи бизнеса (или его доли), которым собственник владел более 5 лет, он не платил налоги. Сейчас по предложению Минфина при доходе от продажи доли бизнеса более 50 млн рублей в год собственник будет оплачивать налог в размере 15% свыше превышения порога, — констатирует Бондаренко.

Последствия

По оценке эксперта, в ожидании этих корректировок люди будут стремиться совершить сделки по продаже бизнеса, долей, акций в 2024 году, чтобы не платить новые налоги.

Могут возникнуть прецеденты, когда продавец будет занижать официальную цену. Однако, по мнению Евгении Бондаренко, это рискованно, так как в такой истории подключается карательный инструмент налогового органа. ФНС может пересмотреть цену, если она окажется более чем на 20% ниже рынка, и доначислить налоги исходя из своих расчетов.

Налог на прибыль

Минфин предлагает повысить ставку налога на прибыль на 5%: с 20 до 25%. Это позволит отказаться от оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины. Также предлагается ввести повышенный коэффициент учета НИОКР при определении базы по налогу на прибыль в высокотехнологичных отраслях. Его повышение с 1,5 до 2 позволит уменьшить налогооблагаемую прибыль.

Также, по ее словам, Минфин планирует повышение акцизов и НДПИ.

Последствия

Повышение налоговой нагрузки на бизнес в любом случае приведет к повышению цен для конечного потребителя. В качестве меры поддержки семей с детьми планирует ввести «налоговый кэшбэк», но эти изменения затронут далеко не всех.

Упрощенная система

Неожиданными изменениями в части добавления к упрощенной системе налогообложения эксперт назвала прибавку НДС и долгожданными — увеличение порога для применения УСН.

По предложению Минфина порог доходов для применения «упрощенки» предлагается поднять до 450 млн рублей, а остаточную стоимость основных средств — до 200 млн.

Повышенные ставки 8% при базе «доходы» и 20% для «доходы минус расходы» отменят. Весь бизнес на «упрощенке» будет применять базовые ставки 6% и 15% соответственно.

Однако организации, чей оборот превышает 60 млн рублей в год, обяжут платить НДС. Минфин рассматривает следующие варианты:

общий режим: ставка НДС 20% (или 10% для отдельных видов товаров) с возможностью применять вычеты;

ставка 5% при доходах до 250 млн рублей в год и ставка 7% при доходах от 250 до 450 млн рублей в год, но без права на вычеты.

Для новосибирского бизнеса, работающего по ставке УСН с доходом более 60 млн рублей в год, платежи в 2025 году могут составить 11% (6% УСН + 5% НДС).

— Хотя для тех у кого обороты более 250 млн рублей в год, корректировки Минфина подразумевают некоторое послабление. Они будут платить 15% (УСН +НДС) и спокойно использовать «упрощенку», — констатирует Бондаренко. — Это в пользу бизнеса, который, может быть, находится в серой зоне и применяет «дробленку».

По ее словам, для тех, кто занимается покупкой/продажей недвижимости, предложения Минфина по увеличению остаточной стоимости имущества со 150 млн до 200 млн будут послаблением, какое-то количество бизнеса может больше оставаться на упрощенной системе налогообложения.

Последствия

По оценке Евгении Бондаренко, возникает риск новых дроблений бизнеса, который начнет уменьшать доходы, чтобы не привысить доход в 60 млн рублей и не платить НДС.

Исключения

Корректировки Минфина не коснутся участников СВО и их личных доходов. При этом Евгения Бондаренко подчеркивает, что это исключение не относится к бизнесу участников спецоперации. Напомним, при мобилизации предпринимателей им предоставляли определенные льготы по аренде, погашению платежей в бюджет и т.д. именно как бизнесу.

Эксперт отмечает, что подобные изменения в налоговое законодательство могут вступать силу только с 1 января. Корректировки с большой долей вероятности будут приняты уже в весеннюю сессию Госдумы и вступят в силу с 1 января 2025-го, одновременно с изменением налогового законодательства Минфин предлагает внести изменения в бюджет России на 2025 год.

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