Мошенники практикуют новую схему обмана через СПБ

Аферисты разработали новую схему обмана, которая реализуется через Систему быстрых платежей, написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Работает она следующим образом. Потенциальная жертва, заинтересованная товаром, который продается в интернет-магазине за дорого, оставляет на сайте заявку на его приобретение. После ему поступает звонок или сообщение в мессенджере от лица якобы сотрудника этого магазина, который подтверждает, что продукт в наличии и более того, приобрести его можно со скидкой, если оплата пройдет через Систему быстрых платежей по QR-коду.

Волк уточнила, что после того, как жертва «даст добро», аферист присылает в мессенджер ссылку на страницу с формой оплаты по QR-коду.

— Как только доверчивый покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счет мошенника, — добавила специалист.

Ирина Волк отметила, что провернуть данную мошенническую схему можно, когда учетные данные администраторов и модераторов таких сайтов скомпрометированы.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, в МВД советуют общаться со службами поддержки только на официальных сайтах онлайн-магазинов или в официальных приложениях, а также не переходить по ссылкам с подарками, акциями и розыгрышами, если они находятся не на сайте интернет-магазина.

В МВД подчеркнули, что не следует сохранять в личных кабинетах для оплаты кредитные карты и карты с овердрафтом. Безопаснее для оплаты товаров на маркетплейсах завести отдельную карту и вносить на нее сумму только для оплаты конкретной покупки.

Если появились сомнения, что звонят представители компании, положите трубку и позвоните в поддержку магазина по номеру, который указан на сайте, заключили в ведомстве.

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