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В новосибирских вузах увеличат число бюджетных и целевых мест

  • 14/11/2022, 14:55
Автор:
новосибирские вузы
В регионе активизируют работу по привлечению абитуриентов на наиболее актуальные для экономики специальности.

Министерствам регионального правительства предстоит проанализировать обеспеченность подконтрольных отраслей молодыми специалистами и востребованность той или иной специальности среди абитуриентов высших учебных заведений. Такое поручение губернатор области Андрей Травников дал в ходе оперативного совещания.

Мы видим, что в последние годы планомерно увеличивается количество студентов, говорит глава региона. Но требуется усилить работу в части заполнения мест в рамках целевой подготовки. А то получается так, что увеличили бюджетные места, квоты на целевую подготовку, а их не выбирают. Попрошу, чтобы каждый министр провел обсуждение: почему не хватает мест на целевую подготовку по профилю, которые касаются его отрасли. Просьба: до конца года провести аналитику и представить предложения, что сделать, чтобы «целевиков» было больше и нужные специалисты возвращались в сельхозпредприятия, в школы, на заводы.

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По словам губернатора, в текущем году риск недобрать абитуриентов по ряду специальностей.

У некоторых ректоров были опасения, когда министерство добавило контрольные цифры по магистратуре, что не смогут заполнить, сообщает Андрей Травников. Смогли. Соответственно, запрос есть

Тем не менее, по информации министерства образования, в соответствии с распоряжением правительства Новосибирской области «Об объеме подготовки специалистов с высшим образованием по сферам деятельности» в 2022 году приняты 246 человек, из которых специальность в сфере образования получает 31 человек, здравоохранения 197, культуры 70, сельского хозяйства — 6, промышленности — 5.

Кампания показала соответствие структуры приема прогнозам кадровой потребности развития региона, сообщает министр образования Сергей Федорчук. Кадровая потребность инвестпроектов (центр «СКИФ», Центр молекулярной визуализации, организация производства на заводе Кузьмина и т.д.) отражена в итоге приема в вузы. ИЦиГ СО РАН заявлял о необходимости увеличения объема подготовки специалистов по биологии — в вузы приняты 259 человек (на 49 человек меньше, чем в 2021 году). По электронике, энергетике 2,6 тысячи (+153). Увеличился набор по естественно-научному профилю, медицине, культуре, экономическому и гуманитарному профилю.

Как следует из доклада министра, по итогам вступительной кампании можно отметить и некоторые положительные тенденции. Во-первых, по сравнению с прошлым годом, выросло число студентов, принятых как на платное, так и на бюджетное обучение.

В то же время, по сравнению с 2021 годом, на 8,6% снизилось количество заявлений абитуриентов на первый курс по программам бакалавриата и специалитета и составило 191 тысячу (в 2021-м — 209,7 тысячи), говорит Сергей Федорчук. На мой взгляд, это свидетельствует о более осознанном выборе абитуриентами направлений подготовки.

Во-вторых, расширилась география абитуриентов, поступающих в новосибирские вузы из других регионов и государств.

Приняты 2,4 тысячи иностранных студентов (+974 к прошлому году), сообщает министр. Наибольшее количество из них — из Казахстана, КНР, Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана, Монголии и Ирана. Значительно увеличился прием студентов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

По информации министерства образования Новосибирской области, в 2022 году в новосибирские вузы зачислены 28,8 тысячи студентов (+2 тысячи к 2021 году). Набор на платное обучение составил 12,9 тысячи человек (+1,4 тысячи). На бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры 15,8 тысячи человек. В рамках квоты для абитуриентов, поступающих на льготных основаниях (сироты, инвалиды), в вузы приняты 330 человек. Плюс 58 человек приняты по новой квоте как дети военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Донбасса и Украины.

 

Ранее редакция сообщала, сколько новосибирцев готовы получать образование на протяжении всей жизни.

Фото pixabay — Alexas_Fotos

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Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : целевая подготовка в вузах новосибирские вузы бюджетные места в вузах


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