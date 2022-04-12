Правительство Молдавии отказывается от услуг компании «Силовые машины»

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну объяснил, что компания «Силовые машины», которая выиграла тендер на модернизацию снабжающего Кишинев электроэнергией и теплом госпредприятия Termoelectrica, оказалась единственной компанией, которая способна восстановить построенные в 1970 году турбины при бюджете в €13 млн, передает ТАСС.

— Было принято решение прервать этот тендер. Завтра мы проинформируем об этом решении Всемирный банк, который выделяет деньги на модернизацию, — сказал Спыну.

Альтернативы им пока нет, отметил Спыну. Вице-премьер обратил внимание, что будущей зимой отапливающая столицу станция может выйти из строя, так как исчерпала свой ресурс.

Компания «Силовые машины» была внесена в санкционные списки США в январе 2018 года из-за поставок газовых турбин производства германской фирмы Siemens для тепловых электростанций в Крыму.