Губернаторам «развязывают руки»

Правительство Новосибирской области на заседании 11 апреля приняло законопроект о внесении изменений в устав региона. В дальнейшем законопроект предстоит рассмотреть депутатам регионального парламента. Как рассказал в комментарии Infopro54, зампредседателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев («Единая Россия»), данный законопроект разработан для приведения в соответствие регионального законодательства с федеральным, и значительный блок изменений касается полномочий глав регионов. Во-первых, как рассказывает собеседник издания, теперь они получают новый статус на федеральном уровне.

— Высшее должностное лицо субъекта федерации (губернатор) одновременно будет являться лицом, замещающим как государственную должность субъекта РФ, так и Российской Федерации, — поясняет Умербаев. — То есть получит двойственный статус.

— Если ранее формирование органов исполнительной власти было прерогативой Заксобрания области, то теперь эти полномочия передаются губернатору, — рассказывает собеседник редакции. — Упраздняется институт их отзыва с должности. При этом расширяется перечень оснований, по которым губернатор может отстранять от должности глав муниципальных образований. Вводится возможность дополнительных наказаний для муниципальных глав в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, и расширяется перечень оснований для отстранения от должности.

Еще ряд изменений, более близких к территориям регионов, касается того, что

Однако, по словам Умербаева, о совсем неограниченной власти губернатора речи не идет.

— Губернатор сможет отрешать глав в соответствии с установленной процедурой, а не так, что захотел — и все, — поясняет зампредседателя комитета. — Если говорить простым языком, то усиливается роль, статус глав субъектов РФ, возможности в каких-то моментах. Отношения с главами муниципалитетов губернатора межличностного характера не носят, это сильно удаленные фигуры, и, как правило, отношения не складываются, когда какой-либо глава ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. В какой-то степени главам дают возможность перестать быть главой, но при этом сохранить незапятнанную репутацию.

В поддержку законопроекта высказывается и лидер реготделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин. При этом, как рассказывает собеседник редакции, он ранее поддерживал именно муниципальную власть.

— Судя по ситуации, мы понимаем, что иногда губернатору следует и вмешаться в то, что происходит в муниципалитете, — считает депутат. — Мне говорят: «Ты был в горсовете, выступал за город, а теперь — за то, чтобы у губернатора появились какие-то новые полномочия». Но я считаю, что некие перемены произошли, и некая вертикаль быть должна. Не все гладко в муниципалитетах. Да, перегибы возможны, но когда выбрали главой муниципалитета какого-то дебила, что, сиди и мирись с тем, что он чудит?

При этом, по словам Илюхина, это позиция не партии, а его лично.

— Я лично поддержу. Как поступит Антонов (Депутат Заксобрания от «Родины». — Ред.), не знаю, мы с ним не договаривались о голосовании именно по этому вопросу, — говорит собеседник Infopro54.

Против предлагаемых изменений выступают коммунисты. Напомним, глава Новосибирска представляет партию КПРФ. Как рассказывает руководитель фракции КПРФ в Заксобрании вице-спикер Владимир Карпов, совместно с депутатом Госдумы Ренатом Сулеймановым был подготовлен ряд предложений в федеральный законопроект, однако из них большинством голосов были приняты наименее существенные.

— Наша фракция в Заксобрании, в Госдуме по ряду существенных норм голосовала против, — говорит вице-спикер. — Я сам 7 поправок направлял в федеральный закон, в нашу фракцию в Госдуме. Мы вместе работали с Ренатом Исмаиловичем. Некоторые из этих поправок были включены, но не самые важные для нас.

В частности, по словам Карпова, не были включены поправки, касающиеся муниципальных округов, городских округов, взаимоотношений губернаторов с муниципальной властью.

— Закон переполнен нормами, которые вызывают массу вопросов у тех, кто занимается законотворчеством, — говорит собеседник редакции. — Если удастся объединить депутатов, заинтересованных, чтобы местное самоуправление было самостоятельным, и провести нормы, которые не будут коррелировать с нормами закона о публичной власти, то сможем требовать изменения уже закона о публичной власти. Предлагаемый областной закон принужден к такой форме федеральным законом о публичной власти №414. Его субъекты РФ обязаны выполнять, раз не хватило силенок отстоять свои позиции. Нас взяли как кота — поперек живота.

— Масштаб грядущих сложностей пока неясен, — сообщают в ЦДЖ. — Понятно, что вместе с необходимостью вкладывать экстраординарные ресурсы в стабилизацию экономики региона, поддержку местных производителей и наработку внешнеэкономических связей область получит дополнительную нагрузку в виде заботы о беженцах и вложениях в восстановление ДНР и ЛНР после спецоперации на Украине. Личная ответственность губернатора в контексте растущего объема задач становится более масштабной, что несет понятные риски. В то же время готовность Травникова («Единая Россия») решать задачи вовремя играет в пользу его рейтинга, что отмечают эксперты, мониторящие политический расклад в регионах.

По мнению экспертов Центра деловой жизни,, в результате которой губернаторы оказались в условиях многозадачности.

Ранее против реформы на федеральном уровне высказывались и справороссы.

— Нас категорически не устраивает, что авторы законопроекта предлагают предоставить полномочия губернаторам для увольнения глав муниципалитетов, — приводила слова лидера справороссов Сергея Миронова пресс-служба партии. — Одна из основных наших поправок: глава муниципального образования не может быть отрешен от должности главой субъекта РФ, так как это исказит волеизъявление граждан на выборах. Поскольку органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, губернаторам нельзя давать полномочия для вынесения выговоров мэрам, как это предлагают сделать авторы законопроекта. Мы предлагаем убрать это положение из документа.

Во фракции ЛДПР в Заксобрании комментировать законопроект не стали.

Напомним, что о необходимости более плотного подчинения главам муниципалитетов главам регионов как условия укрепления властной вертикали в рамках реформы местного самоуправления в интервью изданию в начале года говорил и руководитель фракции единороссов в Заксобрании, первый вице-спикер Андрей Панферов.