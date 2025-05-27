В Новосибирской области могут повысить налог для самозанятых

В России, включая жителей Новосибирской области, могут повысить налог для самозанятых. Это произойдет, если будет принято решение о включении самозанятых в программу социальных гарантий. Сейчас эту идею обсуждают в Госдуме РФ.

— Законопроект предполагает расширить перечень лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — указано в пояснительной записке.

Депутат Сергей Миронов в интервью «РИА Новости» подчеркнул, что самозанятые сейчас не участвуют в системе социального страхования. Это означает, что они не могут рассчитывать на оплачиваемый больничный, пособия по беременности и родам, а также на выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Новый законопроект предлагает дать самозанятым возможность добровольно платить социальные взносы, чтобы в будущем получать эти важные соцгарантии.

— К сожалению, граждане, применяющие налог на профессиональный доход, никак не включены в систему социального страхования. Это означает, что женщины не могут получать оплачиваемый больничный лист, выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, — отметил лидер СРЗП.

Стоит отметить, что на начало 2025 года в Новосибирской области было зарегистрировано 276,2 тысячи самозанятых. Это в три раза больше числа индивидуальных предпринимателей. В регионе наблюдается стремительный рост этой категории бизнеса.

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