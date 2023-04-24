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До завершения ледовой арены в Новосибирске еще два этапа

  • 24/04/2023, 18:12
Автор:
Ледовая арена в Новосибирске
Это выяснили депутаты горсовета Новосибирска в ходе выездного совещания.

Ввод нового ЛДС в Новосибирске разделили на три этапа. Об этом сообщил депутатам в ходе выездного совещания на ледовой арене замгубернатора Новосибирской области, куратор строительства объекта Роман Теленчинов, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу горсовета Новосибирска. Первый этап уже завершен.

—  Второй этап эксплуатации планируется реализовать в мае, когда будет установлено досмотровое оборудование, необходимое для обеспечения антитеррористической защищенности объекта. Реализация третьего этапа состоится после того, как будут предъявлены все работы по финансовой части, — цитируют заместителя губернатора Новосибирской области в пресс-службе горсовета.

На третьем этапе также будут проведены сезонные работы вокруг ЛДС: нанесена разметка, установлены дорожные знаки, а лестничная клетка облицована плиткой.

ледовая арена

Что в итоге вводят в эксплуатацию на ледовой арене?

Напомним, с предложением рассмотреть готовность ледовой арены к коллегам на мартовской сессии вышел депутат горсовета Александр Бурмистров. Он обратил внимание коллег на интересный факт: сроки окончания экспертизы по объекту обозначены только летом текущего года, в то время, как региональные власти уже в конце прошлого года говорили о его фактической готовности. Об этом депутат сообщил со ссылкой на ФАУ «Главгосэксперитиза России» Минстроя РФ.

 

Ранее редакция сообщала об уголовных делах, которые возбуждаются в отношении руководителей компаний, которые занимались строительством инфраструктуры вокруг ледовой арены.

Фото пресс-службы из официальной группы горсовета Новосибирска «ВКонтакте»

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Роман Теленчинов ледовая арена депутаты горсовета Новосибирска Александр Бурмистров


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