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Правительство России снова «заморозило» проверки малого и среднего бизнеса

  • 09/09/2021, 12:26
Автор:
Новости Новосибирска
Соответствующее постановление готовится в кабмине РФ.

Правительство России снизит административную нагрузку на малый и средний бизнес через ограничение числа проверок. Этот мораторий продлится еще год. Об заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

— Хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год, — объявил он.

Малый и средний бизнес в России останется без плановых проверок в 2022 году, власти отказались возвращать эту практику для предпринимателей, пострадавших после COVID-19. Соответствующее постановление о продлении моратория для среднего и малого бизнеса уже готовится в правительстве.

По словам Мишустина, продление моратория на проверки для бизнеса облегчит деятельность около 100 тыс субъектов малого предпринимательства.

— Наша экономика восстановилась уже в июне. Объем валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня. В первом полугодии объем ВВП вырос на 4,8%. Уверенно превышает допандемические значения выпуск продукции в ключевых несырьевых отраслях — это обрабатывающая промышленность в первую очередь. Растут показатели в сфере жилищного, дорожного строительства. Возвращается к прежним значениям потребительский спрос, — сообщил премьер Михаил Мишустин.

Речь идет о малых и микропредприятиях. К ним, в частности, относятся рестораны, салоны красоты и небольшие производства.

Напомним, впервые мораторий на плановые проверки бизнеса был введен в начале 2016 года, а затем был продлен до 2018. Тогда освобождены оказались более 500 тысяч малых предприятий. После этого меру поддержки предпринимателей продлевали еще на еще два раза — до конца 2020 года и до конца 2021.

По данным ФНС, по состоянию на 10 августа 2021 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 137 811 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 67 198 юридических лиц и 70 613 индивидуальных предпринимателей. Микропредприятий зарегистрировано — 131 962, малых предприятий — 5 418, а средних предприятий — 431. Всего на территории Новосибирской области на таких предприятиях работает 375 480 человек.

Фото: pexels.com автор: fauxels

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги :

проверки
предприниматель
Правительство РФ
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Новосибирск
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