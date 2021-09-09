Собачников поставят вне закона

Новые правила благоустройства, разработанные профильными подразделениями мэрии, поставили в сложное положение владельцев домашних животных, запретив им, по сути, выгуливать питомцев практически везде.

— Устанавливается запрет на выгул животных на озелененных зонах отдыха, детских и спортивных площадках, территориях образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, пляжах, кладбищах, рынках и местах проведения массовых мероприятий, — озвучила новые правила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

За нарушение — штраф.

В то же время, как в ходе заседания постоянной комиссии горсовета отметили некоторые из депутатов, по новым правилам мест для выгула животных практически не остается. Специализированных площадок для этого в городе относительно количества «собачников» явно недостаточно.

— Мы совершенно неправильно поступаем, — считает Пинус. — Сейчас принимаем нормативную документацию в отношении выгула собак, ставим жесткие запреты, не обеспечивая владельцев собак возможностью реализовывать свои права в отношении животных. Нужно сначала обеспечить город этими местами , а потом принимать какие-либо нормативы. А мы идем обратным путем. Мы просто людей превращаем в преступников и провоцируем правовой нигилизм.

Как рассказывает депутат, она на территории своего округа пыталась решить эту проблему, но это оказалось невозможно: в администрации Советского района и в СО РАН в ответ на соответствующие запросы ответственные лица аргументировали — такой возможности нет.

Несколько оригинальных вариантов решения проблемы предложили чиновники мэрии. Первый: новые правила не запрещают выгуливать питомцев на объектах улично-дорожной сети, проще говоря, на тротуарах и проезжей части. Второй: собачникам, проживающим в многоквартирных домах, на уровне совета дома ставить вопросы о выделении под эти нужды части дворовой территории (это предложение внес начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев).

— Я не собачник, мне эта площадка не нужна, — говорит чиновник. — Почему те жители, кому она нужна, не могут, как например, на Горском жилмассиве, улице Кропоткина, собраться на придомовой территории и посмотреть участок, выделить площадку и спокойно ее использовать для выгула, не перекладывая это на муниципалитет. Собака — это такое же имущество, как машина

Но выяснилось, что это возможно далеко не везде, особенно в центре Новосибирска.

— Не с чего выделить, — отвечает представителю мэрии депутат Сергей Бойко. — В центре реально проблема найти территорию, все занято, застроено, озаборено, но вы говорите: «Давайте запретим». Вы не собачник, я не собачник, но у нас, депутатов, есть избиратели, жители города, среди которых много собачников. Вы все запрещаете, но не предлагаете альтернатив. Считаю, что вопрос надо отложить на месяц, а потом выходить с предложением вариантов, где можно гулять, чтобы такие варианты были для каждого района.

Большинством голосов членов комиссии предложение все-таки было принято и теперь его предстоит рассмотреть сессии горсовета.

Стоит напомнить, что депутаты текущего созыва горсовета «собачатся» не первый раз со времени избрания. Однако ранее горячие споры вызывала судьба собак диких — некоторые считают недостаточными для безопасности жителей города принимаемые меры по отлову беспризорных животных. При этом площадей для полноценного казенного содержания беспризорных собак в городе в настоящий момент не хватает.