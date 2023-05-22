Мигранты устроили массовую драку на Хилокской в Новосибирске

В Новосибирске вечером 21 мая на улице Хилокской мигранты устроили массовую драку. Об этом сообщили очевидцы в группе «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!» «ВКонтакте».

– Сколько ещё жителям Хилокской жить в страхе?! Где обещанные рейды полиции?! – возмущается автор поста в группе.

По словам жителей, драки в районе улицы Хилокской происходят периодически.

Отметается, что год назад руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с жителями Новосибирска, которые жаловались ему на важные городские проблемы. Почти час главный следователь страны посвятил обсуждению ситуации в Хилокском и Малыгинском жилмассивах, где люди жалуются на близость свалки, кладбища и мигрантов с местного рынка.

Хилокский рынок – один из крупнейших плодово-овощных рынков Сибири. Создан в 1990-х годах по распоряжению Виктора Толоконского, который на тот момент занимал должность мэра Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что рынок Хилокский требуют закрыть через суд.