Вторая волна паводка ожидается в Новосибирской области

Вторая волна паводка в Новосибирской области может подтопить дачи.
— Во второй волне ожидается высокий объем притока воды в Новосибирское водохранилище. При неблагоприятном сценарии объем сбросов будет увеличен, — сообщил Виктор Орлов, начальник МЧС России по Новосибирской области.
С его слов, в зоне подтопления во время второй волны паводка могут вновь оказаться дачные участки в Советском и Первомайском районах Новосибирска. Во время второй волны ожидается высокий объем притока воды в Обское море.
— При неблагоприятном сценарии объем сбросов из водохранилища будет увеличен, — говорится в сообщении МЧС.
Ранее редакция сообщала о том, что уровень воды в Обском море может резко повыситься.
Источник фото: пресс-центр полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе
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