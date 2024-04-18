Вторая волна паводка ожидается в Новосибирской области

Вторая волна паводка в Новосибирской области может подтопить дачи.

— Во второй волне ожидается высокий объем притока воды в Новосибирское водохранилище. При неблагоприятном сценарии объем сбросов будет увеличен, — сообщил Виктор Орлов, начальник МЧС России по Новосибирской области.

С его слов, в зоне подтопления во время второй волны паводка могут вновь оказаться дачные участки в Советском и Первомайском районах Новосибирска. Во время второй волны ожидается высокий объем притока воды в Обское море.

— При неблагоприятном сценарии объем сбросов из водохранилища будет увеличен, — говорится в сообщении МЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что уровень воды в Обском море может резко повыситься.