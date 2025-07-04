ХК «Сибирь» из Новосибирска откроет новый сезон в сентябре

Первый матч Хоккейного клуба «Сибирь» состоится 7 сентября с командой «Амур» в Новосибирске. Об этом стало известно из Telegram-канала клуба. Затем новосибирцы сыграют с «Адмиралом». Домашний матч пройдет 11 сентября, а ответный – 15 сентября во Владивостоке.

Перед началом сезона «Сибирь» порадует болельщиков яркой игрой. 16 августа в Новосибирске пройдет товарищеский матч с «Соколом», а 17 августа – с «Динамо-Алтай». С 20 по 25 августа команда примет участие в турнире «Памяти олимпийского чемпиона В. Блинова» в Омске. 1 и 2 сентября на арене в Астане «Сибирь» встретится с «Барысом».

Напомним, «Сибирь» завершила регулярный сезон 2024/2025 на седьмом месте в Восточной конференции КХЛ и пробилась в плей-офф, где её соперником стал уфимский «Салават Юлаев». Новосибирцы показали характер, дважды спасая серию: сначала отыгрались с 0:2, а затем с 2:3. Лишь в решающем седьмом матче они уступили «Салавату Юлаеву» в упорной борьбе, проиграв со счётом 1:2.

— Сезон для нас был непростой и первый (с новым руководством – Прим.ред.), сезон неоднозначный с точки зрения игры команды. Но хотелось бы поставить оценку «удовлетворительно», а по матчам плей-офф — более чем удовлетворительно в первый год работы клуба. Сезон получился очень насыщенный в качестве проведения мероприятий, тот же матч всех звёзд, это тоже накладывает свой отпечаток, — рассказывал Лев Крутохвостов, генеральный директор ХК «Сибирь».

Напомним, ранее сообщалось, что станцию метро «Спортивная», расположенную рядом с домашней площадкой ХК «Сибирь», планируют открыть в 2025 году к началу хоккейного сезона.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская «Сибирь» отпустила семерых хоккеистов. Большинство из них — нападающие.