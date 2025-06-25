Только одна компания в Новосибирске получит субсидию за контейнерную площадку

В мэрии Новосибирска подвели итоги приема заявок от управляющих компаний, желающих получить компенсацию затрат по благоустройству контейнерных площадок, где размещаются мусорные баки. Мэрия готова была вернуть 50% средств, затраченных на приведение площадки в порядок. Однако, как сообщили в департаменте ЖКХ, заявку подала только одна компания из Октябрьского района — ЖСК «Зарница». В АО «Спецавтохозяйство» отметили, что в прошлом году за субсидией также обратилась всего одна управляющая компания из Ленинского района.

— Малое число заявок может быть связано с необходимостью готовить пакет документов. Кроме того, заявки принимали через систему «Электронный бюджет». Возможно, электронная форма отпугнула потенциальных участников, — не исключили в департаменте.

В «Спецавтохозяйстве» заявили, что состояние контейнерных площадок — серьезная проблема для Новосибирска.

— На многих площадках очень высокое основание, при спуске с которого повреждаются контейнеры, на некоторых — нет ограждений и крыши. В районах со старой застройкой контейнерные площадки остались с советских времен и рассчитаны на небольшое число жителей — такие площадки нужно расширять, чтобы можно было установить достаточное количество емкостей и контейнер для раздельного сбора, — сообщили в пресс-службе регоператора.

В 2025 году из городского бюджета на субсидии по модернизации контейнерных площадок выделены 2,2 млн рублей. В планах департамента провести повторный прием заявок осенью.

Председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица объяснил Infopro54, с чем связан такой низкий интерес управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ к программе субсидирования благоустройства контейнерных площадок в городе.

— Власти совместно с ГЖИ пошли по пути кнута. Сейчас муниципалитет, по сути, заставляет УК брать земельные участки под контейнеры в аренду, вкладывать в них деньги, собирать огромную кучу документов, а потом УК будут нести ответственность за эти площадки. В районах собирали представителей УК, ТСЖ и ЖСК и заявляли, что если жилищники не возьмут площадки в аренду, то им будут выписываться штрафы. Хотя любой суд такие санкции опротестует, — пояснил собеседник редакции.

По его словам, УК не соглашаются брать площадки в аренду, так как большая часть из них расположена не на придворовых территориях, а на межквартальных землях. Разместив там площадку, УК будет обслуживать не только дома, но и всех юрлиц, которые расположены в округе. Как правило, компании при этом за вывоз мусора не платят, то есть его оплачивают жильцы. На это не согласны ни УК, ни сами жители.

— Например, я уже полгода не могу согласовать размещение контейнерной площадки для мусора у восьмиподъездной девятиэтажки в Октябрьском районе. Мне не разрешают ее разместить на придомовой территории, так как там находятся коммуникации. С размещением площадки около проезжей части не согласны жильцы, так как ей будут пользоваться все проезжающие мимо машины, а также расположенные в округе магазины, ларьки и т.д., — говорит Александр Синица.

Эксперт рассказал, что уже неоднократно выступал с предложением по решению этого вопроса.

— Я предлагал разработать единый проект, которому должны соответствовать все мусорные контейнерные площадки в городе, с четким определением цены по его созданию. Часть этой суммы будут оплачивать жильцы, а оставшуюся — муниципалитет, по тому же принципу, что и при организации детских площадок или благоустройства двора. И только после создания площадки передавать ее жителям, которые согласны ее обслуживать и включить в состав общего имущества, безвозмездно, чтобы УК и жильцы отвечали за ее сохранность и содержание. Кроме того, нужно серьезно упростить пакет документов на получение субсидии. Сейчас он таков, что УК предпочитают в эту историю не заходить, — подчеркнул Синица.

Напомним, в декабре 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил привести в порядок площадки для сбора мусора около многоквартирных домов, а также разработать карту площадок, чтобы определить, где существует дефицит контейнеров. Мэр пояснял, что результатом этих мероприятий станут рекомендации для каждой управляющей компании и ТСЖ по приведению контейнерных площадок в соответствие с нормативами.

Между тем депутаты Госдумы рассматривают инициативу о включении в квитанции по ЖКХ еще одной услуги. На региональных операторов предлагают возложить обязанность создавать и содержать контейнерные площадки для мусора. Новый законопроект переложит ответственность за содержание площадок с муниципалитетов на региональных операторов, а финансировать работы планируется за счет субсидий из региональных бюджетов или путем включения трат в обязанности оператора через соглашение с властями. При этом на муниципалитеты будет возложена функция предоставлять земельные участки и определять потребности в контейнерах. Планируется, что изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года. По данным председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в России не хватает 172 тысяч контейнерных площадок, 423 тысяч контейнеров и более 1,5 тысячи единиц спецтехники.

Ранее редакция сообщала о том, что регоператору Новосибирска добавили обязанностей при работе с отходами.