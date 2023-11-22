Более 20 зарубежных брендов планируют выйти на российский рынок

В ближайшее время отечественный рынок может пополнится 23 иностранными брендами, сообщается в презентации компании NF Group.

Практически 75% из них — бренды одежды и обуви, остальные представлены товарами для дома, электроникой, книгами и сувенирами.

Большинство (35%) принадлежат Ирану. Среди остальных — ретейлеры из Китая, Казахстана, Беларуси, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии.

Напомним, что по итогам текущего года в России появились 19 новых зарубежных брендов, в том числе — из Турции, Беларуси, Киргизии, Китая, Южной Кореи, большая часть из которых работает в сегменте одежды и обуви.

Ранее редакция сообщала, что итальянский бренд одежды OVS вернется в Россию в ноябре.