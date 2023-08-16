Продажу алкоголя на летних верандах могут официально разрешить

В сентябре Госдума может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», пишут «Известия» со ссылкой на профильный комитет нижней палаты парламента.

Согласно документу, предлагается разрешить розничную продажу алкоголя на летних верандах, которые прилегают к стационарному объекту питания, если у него есть лицензия на реализацию спиртных напитков.

Отмечается, что сегодня рестораторам запрещено реализовывать спиртное в таких местах, однако, в ряде субъектов власти принимают решение относительно данного вопроса самостоятельно.

Автор законопроекта, ответственный секретарь бюро высшего совета «Единой России» Денис Кравченко уверен, что ныне существующий запрет на продажу алкоголя на верандах оказывает отрицательное влияние на экономические показатели предприятий общепита. Он уточнил, что официальный отзыв правительства в Госдуму еще не поступал, при этом парламент получает преимущественно положительные либо дополняющие к действующей редакции документа отзывы регионов.

Ранее редакция сообщала, что магазины смогут бесплатно раздавать продукты, у которых истекает срок годности.