При разделении транспортного департамента мэрии Новосибирска увеличат штат

Депутаты горсовета Новосибирска согласовали в двух чтениях разделение транспортного департамента мэрии на две структуры: департамент транспорта и департамент дорожно-благоустроительного комплекса. завершить разделение планируется в феврале 2025 года.
— Штатная численность департаментов еще обсуждается. По нашим предположения, в новых структурах будет работать в совокупности 110-115 человек. Сейчас в департаменте 75 человек, — пояснил глава ведомства Иосиф Кодалаев.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев уточнил, что увеличение неизбежно, так как появляются два новых юрлица и отдельные ГРБСы.
— Понимая, что мы будем принимать решение о разделении департамента, я ранее наложил мораторий на прием персонала по вакансиям, которые долго не заполнялись. Экономию по ФОТ держим, чтобы при необходимости заполнить штаты, — добавил Кудрявцев.
Депутаты также поинтересовались распределением полномочий по наиболее горячим темам. По словам Иосифа Кодалаева, строительство метро будут курировать транспортники, а создание остановочных платформ и павильонов совместно транспортники и дорожники.
— Взаимосвязь между департаментами будет на уровне моего заместителя. За счет этого решения мы усилим это направление. Основная доля проблематики в городе сейчас сосредоточено на этих вопросах, — добавил мэр.
Напомним, Максим Кудрявцев выступил с инициативой разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на две структуры в сентябре. По мнению главы города, такое разделение позволит повысить эффективность работы подразделений мэрии. Один из новых департаментов будет заниматься пассажирскими перевозками, а другой — дорожно-благоустроительными работами.
Стоит отметить, что на этом разделении неоднократно настаивали депутаты горсовета.
Ранее редакция сообщала о том, что на должность руководителя Управления автомобильных дорог города назначен Валерий Жарков.
Источник фото: Infopro54/автор — Артём Рязанов.
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