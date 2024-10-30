При разделении транспортного департамента мэрии Новосибирска увеличат штат

Депутаты горсовета Новосибирска согласовали в двух чтениях разделение транспортного департамента мэрии на две структуры: департамент транспорта и департамент дорожно-благоустроительного комплекса. завершить разделение планируется в феврале 2025 года.

— Штатная численность департаментов еще обсуждается. По нашим предположения, в новых структурах будет работать в совокупности 110-115 человек. Сейчас в департаменте 75 человек, — пояснил глава ведомства Иосиф Кодалаев.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев уточнил, что увеличение неизбежно, так как появляются два новых юрлица и отдельные ГРБСы.

— Понимая, что мы будем принимать решение о разделении департамента, я ранее наложил мораторий на прием персонала по вакансиям, которые долго не заполнялись. Экономию по ФОТ держим, чтобы при необходимости заполнить штаты, — добавил Кудрявцев.

Депутаты также поинтересовались распределением полномочий по наиболее горячим темам. По словам Иосифа Кодалаева, строительство метро будут курировать транспортники, а создание остановочных платформ и павильонов совместно транспортники и дорожники.

— Взаимосвязь между департаментами будет на уровне моего заместителя. За счет этого решения мы усилим это направление. Основная доля проблематики в городе сейчас сосредоточено на этих вопросах, — добавил мэр.

Напомним, Максим Кудрявцев выступил с инициативой разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на две структуры в сентябре. По мнению главы города, такое разделение позволит повысить эффективность работы подразделений мэрии. Один из новых департаментов будет заниматься пассажирскими перевозками, а другой — дорожно-благоустроительными работами.

Стоит отметить, что на этом разделении неоднократно настаивали депутаты горсовета.

Ранее редакция сообщала о том, что на должность руководителя Управления автомобильных дорог города назначен Валерий Жарков.