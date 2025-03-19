В Новосибирске цена «квадрата» в доме в два раза дешевле, чем в новостройке

В феврале 2025 года частный дом в Новосибирской области можно было приобрести в среднем за 6 млн рублей, что на 11,6% дороже, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики Яндекс Недвижимости. При этом количество новых предложений в этом сегменте за год выросло на 6,6%.

По подсчетам экспертов медианная стоимость квадратного метра в частном доме в регионе более чем в два раза дешевле, чем в новостройке — 65 тыс. рублей. Цена «квадрата» в новостройках в феврале выросла до 145 тыс. рублей, а на вторичном рынке — до 108 тыс. рублей.

— Весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется — это хорошее время для покупки частного дома, поскольку именно в этот период можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа. При этом за год по увеличению количества предложения как от застройщиков, так и от частных лиц мы видим, что тренд на такое жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой — школами, детскими садами и транспортными маршрутами, — уверен коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

Он добавил, что покупку частного дома все чаще рассматривают семьи, которые собираются расширить жилую площадь.

По данным Росстата, за два первых месяца 2025 года объем ввода индивидуальных жилых домов в Новосибирской области вырос на 80,5% (с 247,1 тыс. кв. метров до 370,5 тыс. кв. метров), тогда как по МКД этот показатель упал в 2 раза (с 376,4 тыс. кв. метров до 190,2 тыс. кв. метров).

— В результате доля ИЖС в общем объеме ввода выросла до 66,1%, в том числе, в феврале она достигла 70,3%. Это в 2 раза отличается от стандартных пропорций ИЖС и МКД в Новосибирской области, — констатирует независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

По его словам, в текущем рейтинге регионов Новосибирская область занимает 9 место по суммарному вводу жилья, по МКД — 6 строчку, а по ИЖС — замыкает Топ-10.

Больше МКД в регионе ввели SG Development (21,6 тыс кв метров или 28,3% ввода региона) и Компания «Брусника» (21,2 тыс кв. метров или 27,7% ввода региона).

Ранее редакция сообщала, что в 2024 году средний срок возведения загородного дома регионе сократился на два месяца. Теперь в Новосибирской области собственное загородное жилье можно построить за девять месяцев. По этому показателю наш регион находится в числе лидеров, опережая средний по стране плановый срок завершения стройки на два месяца.