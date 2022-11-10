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Прием платежей по эквайрингу и обслуживание счета за полцены для продуктовых магазинов

  • 10/11/2022, 17:59
В рамках специального предложения клиенты могут подключить торговый эквайринг под 1,4%, а также получить скидку на обслуживание расчетного счета на 2 месяца.

новости бизнесаВоспользоваться льготными условиями можно, если вы торгуете продуктами питания и у вас не был подключен эквайринг в банке на момент обращения. Участникам акции предлагают:

  • промотариф 1,4% на эквайринг;
  • скидку 50% на бизнес-пакет РКО «Рост».

Специальные условия действуют в течение двух месяцев после заключения договора торгового эквайринга.

Стоимость пакета «Рост» – 2 000 рублей в месяц. В нее входит открытие счета, использование интернет-банка, 20 платежей и внесение наличных до 500 000 рублей в месяц без комиссии. Участвуя в акции, вы заплатите 2 000 рублей вместо 4 000 рублей за два месяца обслуживания.

В рамках торгового эквайринга банк предлагает бесплатную установку и настройку терминалов, круглосуточную техподдержку, зачисление средств до 2 раз в день без дополнительной платы и подключение новых торговых точек без визита в банк.

Акция «Ставка на рост» действует до 1 апреля 2023 г. Чтобы получить льготные условия, обратитесь к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный». Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555.

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Фото: ru.freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : эквайринг обслуживание счета


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