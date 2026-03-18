Бизнес экономит на комиссиях: ритейл Новосибирска предлагает покупателям скидки за расчеты по СБП

Ритейл в Новосибирске начал стимулировать покупателей рублем к оплате по Системе быстрых платежей (СБП). Бонусы за расчеты по СБП предлагают как в продуктовых магазинах, так и в крупных торговых центрах. Скидка за оплату составляет от 300 рублей, а также бонусы от определенной суммы в чеке.

Кроме того, в некоторых магазинах можно найти предложения по оплате покупок в рассрочку.

— Вы делаете покупку, переходите по QR-коду, и банк списывает с вас одну четвертую суммы раз в две недели. Никаких договоров подписывать не нужно, — поясняют продавцы на кассе.

Вице-председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Мария Гаранина поясняет, что скидки за оплату через Систему быстрых платежей в первую очередь связаны с экономикой платежей. Для ритейла комиссия по СБП заметно ниже, чем при оплате банковской картой через эквайринг, так что часть этой экономии сети готовы возвращать покупателям в виде скидок, стимулируя использование этого способа оплаты.

— При этом доля таких платежей во многом зависит от того, насколько активно ритейлер продвигает этот инструмент. По нашей аналитике, в продуктовом ритейле, если продвижение СБП включено в KPI сотрудников и такой способ оплаты регулярно предлагают на кассе, доля таких платежей может достигать около 29%. В сетях, где используются только стандартные скрипты без дополнительной мотивации, показатель обычно находится на уровне 10–12%, — отмечает Гаранина.

По наблюдению эксперта, в целом интерес ритейла к СБП растет на фоне общего увеличения использования этой системы: по данным Банка России, в 2025 году через нее прошли более 18 млрд операций на сумму свыше 100 трлн рублей.

— По сути, сейчас происходит постепенное перераспределение платежного рынка: СБП становится второй инфраструктурой безналичных платежей в России наряду с карточными системами, — подчеркнула Мария Гаранина.

В комментариях редакции Infopro54 продавцы торговых сетей подтвердили, что возможность получить дополнительную скидку по чеку интересует покупателей. Оплат через СПБ после ее введения стало больше.

Напомним, о том, что тарифы за эквайринг слишком дороги и их необходимо снижать, бизнес говорил еще в 2023 году. Тогда крупные продуктовые сети платили от 0,5 до 1%, сети non-food — ближе к 1,5%, а малый бизнес — кому как повезет: от 1,8% до почти 3%.

— Заложниками этой ситуации стали торговые предприятия. Им говорят: «Если вы не хотите платить за обслуживание карт — переходите на другие платежные системы». В частности, предлагают продвигать оплату через систему быстрых платежей (СБП), QR-код, но покупатели пока не воспринимают эти способы оплаты. Думаю, что нужно около десяти лет, прежде чем потребительское поведение изменится в сторону новых решений, если не появится дополнительных стимулов, — отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Осенью магазины Новосибирска стали чаще просить покупателей совершать оплату через QR-код или наличкой.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские рестораны вслед за ларьками и химчистками стали просить наличку. Это делают даже самые крупные и известные игроки рынка.