Новосибирскому бизнесу доступен эквайринг ПСБ по специальной ставке 1,4 %

Воспользоваться предложением могут продуктовые магазины, кафе, точки быстрого питания, АЗС, аптеки, медицинские центры и туристические агентства.

Спецусловия действуют для новых клиентов ПСБ, которые до 31 июля 2026 года откроют в ПСБ расчетный счет по тарифу «Торговля»*. В рамках тарифа клиент получит:

· Сниженную ставку по торговому эквайрингу — фиксированные 1,4 % на весь период обслуживания.

· Отсутствие требований к обороту — ставка стабильна и не зависит от ежемесячной выручки бизнеса.

· Бизнес-карту с бесплатным обслуживанием, кешбэком за покупки до 15 000 рублей в месяц и возможностью снимать наличные в банкомате с комиссией всего 1 %.

· Бесплатные переводы на счета физических лиц до 500 000 рублей в месяц.

· Пакет платежей — 10 бесплатных переводов в адрес юридических лиц и ИП в другие банки ежемесячно.

· Бесплатное зачисление средств на расчетный счет.

· Стоимость обслуживания по тарифу составляет всего 1490 рублей в месяц.

В банке подчеркнули, что эквайринг сегодня напрямую влияет на выручку любого розничного бизнеса, поскольку современному покупателю важно иметь возможность оплатить покупку удобным ему способом: картой через терминал, смартфоном, QR-кодом.

Дополнительно к эквайрингу клиенты ПСБ могут подключить сервис быстрых зачислений, что позволит получать зачисление выручки на счет до трех раз в день и эффективнее управлять капиталом.

Также при открытии счета в ПСБ новосибирские предприниматели получают доступ к бесплатным сервисам для бизнеса. В их числе — система «Светофор» для быстрой проверки надежности контрагентов, удобный сервис онлайн-бухгалтерии и юридическая поддержка. Для продвижения своего дела клиенты банка могут бесплатно воспользоваться конструктором сайтов, чтобы создать интернет-магазин без привлечения программистов, а также современным ИИ-помощником, который поможет сгенерировать продающие тексты, посты для соцсетей и описания товаров.

Подать заявку на открытие расчетного счета по специальному тарифу предприниматели Новосибирского региона края могут на официальном сайте ПСБ или в отделении банка.

Офис ПСБ в Новосибирске: ул. Серебренниковская, 37а

*Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Банк ПСБ», при соответствии сфере деятельности: супермаркеты или продукты питания, рестораны, фастфуд, АЗС, медицина турагентства (МСС 8062, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8099, 8071, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4900, 5541, 5542, 4722, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5812, 5912). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 (800) 333-25-50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.