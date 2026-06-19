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Финансы

Новосибирскому бизнесу доступен эквайринг ПСБ по специальной ставке 1,4 %

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ПСБ запустил специальный тариф обслуживания для малого и среднего бизнеса Новосибирска, в рамках которого ставка по эквайрингу составляет всего 1,4 %

Воспользоваться предложением могут продуктовые магазины, кафе, точки быстрого питания, АЗС, аптеки, медицинские центры и туристические агентства.
Спецусловия действуют для новых клиентов ПСБ, которые до 31 июля 2026 года откроют в ПСБ расчетный счет по тарифу «Торговля»*. В рамках тарифа клиент получит:
· Сниженную ставку по торговому эквайрингу — фиксированные 1,4 % на весь период обслуживания.
· Отсутствие требований к обороту — ставка стабильна и не зависит от ежемесячной выручки бизнеса.
· Бизнес-карту с бесплатным обслуживанием, кешбэком за покупки до 15 000 рублей в месяц и возможностью снимать наличные в банкомате с комиссией всего 1 %.
· Бесплатные переводы на счета физических лиц до 500 000 рублей в месяц.
· Пакет платежей — 10 бесплатных переводов в адрес юридических лиц и ИП в другие банки ежемесячно.
· Бесплатное зачисление средств на расчетный счет.
· Стоимость обслуживания по тарифу составляет всего 1490 рублей в месяц.
В банке подчеркнули, что эквайринг сегодня напрямую влияет на выручку любого розничного бизнеса, поскольку современному покупателю важно иметь возможность оплатить покупку удобным ему способом: картой через терминал, смартфоном, QR-кодом.
Дополнительно к эквайрингу клиенты ПСБ могут подключить сервис быстрых зачислений, что позволит получать зачисление выручки на счет до трех раз в день и эффективнее управлять капиталом.
Также при открытии счета в ПСБ новосибирские предприниматели получают доступ к бесплатным сервисам для бизнеса. В их числе — система «Светофор» для быстрой проверки надежности контрагентов, удобный сервис онлайн-бухгалтерии и юридическая поддержка. Для продвижения своего дела клиенты банка могут бесплатно воспользоваться конструктором сайтов, чтобы создать интернет-магазин без привлечения программистов, а также современным ИИ-помощником, который поможет сгенерировать продающие тексты, посты для соцсетей и описания товаров.
Подать заявку на открытие расчетного счета по специальному тарифу предприниматели Новосибирского региона края могут на официальном сайте ПСБ или в отделении банка.
Офис ПСБ в Новосибирске: ул. Серебренниковская, 37а

*Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Банк ПСБ», при соответствии сфере деятельности: супермаркеты или продукты питания, рестораны, фастфуд, АЗС, медицина турагентства (МСС 8062, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8099, 8071, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4900, 5541, 5542, 4722, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5812, 5912). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 (800) 333-25-50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

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Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : эквайринг ПСБ банки

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Компенсации по кредитам для инвесторов отменяют в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области корректирует меры господдержки для стимулирования инвестиционной активности на территории региона. Как пояснил и.о. министра экономического развития Виталий Шовтак, за 2020-2025 годы такую поддержку получили 80 инвесторов. При этом ни один не воспользовался субсидией для компенсации части лизинговых платежей, а также для компенсации при размещении облигаций. Всего шесть инвесторов из 80 получили субсидии для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, полученным инвестором для реализации инвестиционного проекта. В 2025 году за компенсациями по банковским кредитам обратились только четыре компании, что обусловлено высокой процентной ставкой.

— По результатам анализа был сделан вывод, что вышеупомянутые субсидии являются менее эффективными. В итоге в списке мер господдержки оставлены более актуальные для инвесторов, — констатировал Шовтак.

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Страховщики годами отказывались сотрудничать с компаниями мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

«Дорожно-эксплуатационные организации» Новосибирска были вынуждены покупать страховые полисы ОСАГО через брокера, переплачивая за них. Это выяснилось в ходе проверки деятельности «ДЭУ №3» и «ДЭУ №4» за 2022-2024 годы, которую провели аудиторы контрольно-счетной палаты Новосибирска.

— Организации допустили приобретение полисов ОСАГО у юридического лица, не соответствующего требованиям законодательства РФ в области страхования. Разница между страховой премией, полученной реальными страховщиками, и страховой премией, полученной компанией, является неэффективными расходами, — констатировал аудитор КСП Алексей Усов на комиссии горсовета.

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Федеральные субсидии Новосибирской области сократились в 1,6 раза

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по сокращению безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Согласно оперативному докладу Счётной палаты России, объём межбюджетных трансфертов, полученных регионом, сократился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это один из самых серьезных показателей падения в стране — четвёртое место среди всех регионов.

Наибольшее снижение отмечается в трёх субъектах: в Ямало-Ненецком автономном округе — в 7,1 раза, в Ханты-Мансийском автономном округе — в 4,5 раза, в Нижегородской области — в 1,7 раза. Как поясняется в докладе Счётной палаты, столь значительное сокращение безвозмездных поступлений в регионы, в том числе и в Новосибирскую область, связано в первую очередь со снижением объёма субсидий, перечисленных субъектам федерации.

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Сибирские инвесторы предпочитают надёжные стратегии

В преддверии форума «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» специалисты брокера ВТБ фиксируют повышенное внимание к вложениям в сибирском регионе. За последний год количество клиентов здесь возросло на 13%, достигнув отметки в 587 тысяч человек.

Жители Сибири склонны к консервативным стратегиям и демонстрируют высокий спрос на инструменты с фиксированной доходностью. В среднем портфель включает пять различных инструментов. Актуальными акциями остаются бумаги таких гигантов, как Сбербанк, Газпром, Норникель, Полюс и Лукойл. Также весомую долю в портфелях занимают государственные ценные бумаги и фонд денежного рынка «Ликвидность».

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Автор: Юлия Данилова

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева отмечает, что после «помощи» таких специалистов у заемщиков только усугубляются проблемы с долгом.

— Марина Валерьевна, какова статистика по количеству жалоб потребителей на МФО в первом квартале 2026 года в Новосибирской области, в Сибири?

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ПСБ запустил «Народный вклад» с выгодными условиями для новых клиентов

ПСБ представил новое предложение для впервые привлекаемых клиентов – «Народный вклад», который обещает процентную ставку до 30% годовых. Минимальная сумма для открытия данного депозита составляет 10 000 рублей, максимальная – 50 000 рублей, что позволяет получить, по заявлению банка, максимальную доходность на рынке. Наивысшая ставка в 30% годовых доступна при размещении средств сроком на один месяц. При выборе трехмесячного периода ставка составит 22% годовых, а при семимесячном сроке – 20%.

Особые условия предусмотрены для новых клиентов, которые переведут свою пенсию в ПСБ. Для них процентные ставки будут повышены: трехмесячный вклад даст 27% годовых, а семимесячный – 25%. Получение начисленных процентов осуществляется в конце срока депозита. Важно отметить, что данный вклад можно оформить только один раз.

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Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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