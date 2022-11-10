В Новосибирской области появился новый инструмент поощрения инвестиций

Правительством Новосибирской области принят пакет нормативно-правовых актов, предусматривающих заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на региональном уровне. Принятые акты предусматривают комплекс мер, обеспечивающих защиту капиталовложений на территории региона.

Данный механизм позволяет:

— стабилизировать налоговые и иные регуляторные условия на срок до 20 лет;

— закрепить неприменимость актов, ухудшающих условия деятельности при реализации инвестиционного проекта;

— предусмотреть условие по возмещению ущерба, в случае нарушения соглашения публично-правовой стороной;

— претендовать на получение государственной поддержки в виде налогового вычета и возмещения затрат на создание объектов инфраструктуры; на уплату процентов по кредитам, купонного дохода по облигационным займам.

Процедура заключения СЗПК будет осуществляться через специализированную государственную информационную систему «Капиталовложения» в электронной форме.

Ранее редакция сообщала, что IT-компании Новосибирской области получат региональные налоговые льготы.