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В Новосибирской области появился новый инструмент поощрения инвестиций

  • 10/11/2022, 18:04
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В Новосибирской области появился новый инструмент поощрения инвестиций
Речь идет о Соглашении по защите и поощрению капиталовложений на территории региона.

Правительством Новосибирской области принят пакет нормативно-правовых актов, предусматривающих заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на региональном уровне. Принятые акты предусматривают комплекс мер, обеспечивающих защиту капиталовложений на территории региона.

Данный механизм позволяет:

— стабилизировать налоговые и иные регуляторные условия на срок до 20 лет;

— закрепить неприменимость актов, ухудшающих условия деятельности при реализации инвестиционного проекта;

— предусмотреть условие по возмещению ущерба, в случае нарушения соглашения публично-правовой стороной;

— претендовать на получение государственной поддержки в виде налогового вычета и возмещения затрат на создание объектов инфраструктуры; на уплату процентов по кредитам, купонного дохода по облигационным займам.

Процедура заключения СЗПК будет осуществляться через специализированную государственную информационную систему «Капиталовложения» в электронной форме.

 

Ранее редакция сообщала, что IT-компании Новосибирской области получат региональные налоговые льготы.

Фото: pixabay.com — HeungSoon

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : инвестиции бизнес


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