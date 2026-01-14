«Это попытка выжить»: в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов

В Новосибирске в январе 2025 года малый бизнес стал активно возвращаться к наличке. При оплате товаров и услуг в большинстве точек по-прежнему можно выбрать способ оплаты, но просьбы о наличном расчете звучат все чаще, а некоторые предприниматели от безнала решили отказаться совсем. Infopro54 поговорил о происходящем с представителями сектора МСП и их клиентами.

Несмотря на официальные отчеты банков о росте доли безналичных платежей, малый бизнес всегда наличку приветствовал. Наблюдаемый сейчас рост интереса к наличным деньгам связан с изменениями в налогообложении. С 1 января 2026 года в России введен налог на добавленную стоимость (НДС) для ключевых банковских услуг, связанных с приемом безналичных платежей. Ранее, с 2006 года, эти услуги были освобождены от налога. Теперь они будут облагаться стандартной ставкой НДС в 22%. Под налог попадают операции по эквайрингу (приему оплаты картами) и процессингу (обработке этих операций). Это означает, что банки будут обязаны начислять НДС на свою комиссию, которую они взимают с бизнеса за эти услуги. В результате итоговая стоимость комиссии для предпринимателей тоже растет — участники рынка говорят о росте в среднем на 0,5%.

— Эквайринг и до этих изменений был штукой не бесплатной, а в условиях постоянно растущих расходов для многих даже дорогой. Сейчас он стал еще дороже. Банки пытаются изобразить заботу о бизнесе. Но надо быть честным — безнал для нас подорожал. Поэтому вы, как потребители, все чаще слышите просьбы заплатить наличными. Поверьте, никому не нравится выпрашивать нал. Но в нынешних условиях это — попытка выжить. Мы еще не знаем, сработает ли это, потому что работа с наличкой имеет свои особенности и тоже не бесплатна. Но пока кажется, что так трат будет чуть меньше, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 индивидуальный предприниматель Сергей С., торгующий бытовой химией.

Сотрудники редакции и читатели Infopro54 отмечают, что в Новосибирске о наличном расчете стали чаще говорить в медицинских центрах, парикмахерских, химчистках, развлекательных и сервисных центрах, кофейнях, небольших магазинах.

— Если платишь наличными, сейчас часто делают скидку. В прошлом году по QR-коду много где предлагали платить, сейчас — банкнотам больше радуются. В химчистке, услугами которой я давно пользуюсь, в начале января сказали, что безнала у них теперь вообще не будет. Чек при этом выдают, как и раньше. В автосервисе та же история. Насколько я понимаю, тут еще и тема с серыми зарплатами имеет значение, но в компаниях говорят именно о дополнительной налоговой нагрузке как о причине, — рассказала жительница Новосибирска Мария.

Экономисты считают, что возврат к наличке станет ощутимым трендом в первую очередь для бизнесов с низкой маржой: ритейл, клининг, перевозки. По ним рост комиссии эквайринга бьет сильнее всего.

— Переход на наличные уже носит массовый характер. Это вынужденный шаг. Такое не только в Новосибирске бизнес практикует, в Москве та же ситуация. Предприниматели пытаются уменьшить налоговое бремя, оно становится сейчас настолько серьезным, что многие просто не могут его вынести. Дело не в том, что предприниматели хотят уклониться от каких-то налогов. Они просто пытаются сэкономить, иначе бизнес становится нерентабельным. Увеличение банковских расходов — не единственное, что произошло и происходит сейчас. Другие платежи бизнеса тоже растут. И попытка не тратиться на эквайринг — всего лишь часть общей стратегии экономии. Особенно для малого бизнеса это актуально, где каждый рубль на счету. Ситуация сложная, и уже видно, что многие компании закрываются. Например, в сфере образования распространенная сейчас практика — закрывают филиалы, оставляют работать только головной офис. И в других сферах тоже масса таких примеров, — рассказала Infopro54 кандидат экономических наук, доцент НГУЭУ, основатель бизнес-школы «Созвездие лидеров» Татьяна Гениберг.

Указанные изменения в налогообложении, по мнению экспертов, приведут к росту цен на товары и услуги. Особенно там, где высока доля расчетов с помощью карт: медицинские центры, индустрия красоты, онлайн-ритейл и т.д.

