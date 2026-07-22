Расчётно-кассовое обслуживание в ПСБ: гид по тарифам для предпринимателей

Расчётно-кассовое обслуживание (РКО) предоставляет предпринимателям обширные перспективы, начиная от оперативного проведения финансовых операций с партнёрами и заканчивая своевременной выдачей зарплаты персоналу, способствует рациональному управлению денежными потоками и решает множество других актуальных задач. Грамотно выбранное РКО способно полностью удовлетворить ключевые запросы бизнеса, а также заложить прочную основу для его последующего роста и масштабирования.

Эксперты предлагают обзор трёх наиболее привлекательных предложений в сфере банковских услуг для корпоративных клиентов, созданный в сотрудничестве с ПСБ.

Тариф «Торговля»

Данный тариф ориентирован на малый бизнес, представленный торговыми точками, автозаправочными станциями, предприятиями общественного питания и медицинскими учреждениями. Основным достоинством тарифа является пониженная комиссия за эквайринг: всего 1,4% на весь период действия договора, причём без зависимости от объёма торгового оборота*. ПСБ бесплатно предоставит и установит необходимое для эквайринга оборудование.

В пакет тарифа также входят:

До десяти безвозмездных переводов юридическим лицам и ИП; последующие платежи — по 99 рублей за каждый.

Бизнес-карта с возможностью бесплатного выпуска, обслуживания и снятия наличных средств в пределах 5 миллионов рублей в банкоматах любых банков с комиссией 1%.

Бесплатные переводы физическим лицам на сумму до 500 тысяч рублей ежемесячно.

Ежемесячная оплата за тариф «Торговля» составляет всего 1490 рублей. Специальная сниженная ставка по эквайрингу действует при оформлении договора до 31 июля 2026 года.

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Мультисервис от ПСБ

Предлагает предпринимателям эффективный инструментарий для успешного ведения бизнеса на маркетплейсах. Сервис поможет провести глубокий анализ рыночных тенденций, выявить перспективные направления для развития, изучить действия конкурентов и выбрать оптимальное время для запуска рекламных кампаний. Этот единый центр управления объединяет свыше 50 инструментов, предназначенных для продвижения товаров и услуг в онлайн-среде, включая крупные торговые площадки и социальные сети. Важно отметить, что сервис предоставляется бесплатно для всех клиентов, открывших в ПСБ расчетный счет по одному из тарифов программы обслуживания «Интернет-торговля».

Данный мультисервис призван значительно упростить и автоматизировать рутинные операционные задачи для продавцов. Пользователи получают возможность оперативно управлять ценообразованием, поддерживать высокие позиции в поисковой выдаче, мгновенно создавать уникальные изображения и описания товаров. Кроме того, сервис помогает оптимизировать контент под актуальные поисковые запросы, что в совокупности повышает эффективность продвижения продукции. Функционал также включает инструменты для контроля логистических цепочек и оптимизации поставок, основанные на аналитических данных искусственного интеллекта.

Специально разработанная линейка тарифов для онлайн-бизнеса учитывает потребности проектов на разных стадиях развития: от стартапов до зрелых компаний. Для дополнительной экономии предусмотрена опция «Умная скидка», предоставляющая выгодные условия при единовременной оплате двенадцати месяцев обслуживания.

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Тариф «СВОи»

Данный тарифный пакет предназначен для предпринимателей, являющихся участниками специальной военной операции, ветеранами боевых действий, военнослужащими, вышедшими на пенсию, а также для их близких родственников.

Он предоставляет возможность бесплатно осуществлять платежи в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направляя средства в любые банки без удержания комиссии. Кроме того, клиенты могут переводить до пяти миллионов рублей со своего расчетного счета на личный счет в пределах одного банка. Также предусмотрена возможность внесения наличных денежных средств через банкоматы ПСБ с использованием бизнес-карты.

Обслуживание расчетного счета в течение первого года предоставляется без взимания платы. По истечении этого периода стоимость обслуживания составит 990 рублей ежемесячно**.

Помимо этого, ПСБ предлагает бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности для участников СВО и ветеранов боевых действий. Банк реализует образовательную инициативу под названием «Новое звание — предприниматель», направленную на развитие деловых навыков и помощь в поиске бизнес-идей.

Подробнее о тарифе «СВОи».

Сервисы-помощники и доход от рекомендации

При оформлении любого тарифного плана в ПСБ, помимо основного расчетного счета, индивидуальные предприниматели получают бесплатный доступ к широкому спектру ценных сервисов. Это включает в себя интегрированное решение для онлайн-бухгалтерии, с поддержкой систем налогообложения, профессиональную юридическую поддержку, а также инструмент для верификации деловых партнеров. Кроме того, в пакет услуг входит конструктор веб-сайтов и интеллектуальный ассистент, призванный упростить взаимодействие с отзывами клиентов и управление социальными сетями.

Любой клиент ПСБ имеет возможность присоединиться к партнерской программе. Участвуя в ней, можно рекомендовать банк своему деловому окружению и получать за это финансовое вознаграждение. Число таких рекомендаций не имеет ограничений: чем больше новых клиентов, тем выше будет прибыль. Для клиентов, управляющих несколькими компаниями, предусмотрена возможность получения дополнительного бонуса за открытие отдельного счета для каждой из них.

Более детальную информацию о предложениях ПСБ, ориентированных на бизнес-сегмент, можно найти на официальном веб-сайте банка или непосредственно в его отделениях.

Офис ПСБ в Новосибирске:

Ул. Серебренниковская, 37а

*Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Банк ПСБ», при соответствии сфере деятельности: супермаркеты или продукты питания, рестораны, фастфуд, АЗС, медицина турагентства (МСС 8062, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8099, 8071, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4900, 5541, 5542, 4722, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5812, 5912).

**Тарифный план «СВОи» предусматривает бесплатное открытие первого счета. За открытие второго и последующего счетов взимается комиссия 890 ₽. Комиссия за обслуживание счета не взимается в течение первого календарного года с новых клиентов, не имевших открытых счетов в банке более шести месяцев. Начиная с 13-го месяца обслуживания счета взимается комиссия 990 ₽/мес. Переводы юридическим лицам в любые банки — 0 ₽. Переводы ИП на свой счет физлица внутри ПСБ — бесплатно до 5 млн ₽/мес, свыше — 2,1%. Переводы физлицам в любые банки — 2,1%. Внесение наличных по бизнес-карте в банкоматах ПСБ без комиссии. Снятие наличных по бизнес-карте в банкоматах любых банков — 1%.

Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333-25-50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

Универсальная лицензия Банка России Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Банк ПСБ», при соответствии сфере деятельности: супермаркеты или продукты питания, рестораны, фастфуд, АЗС, медицина турагентства (МСС 8062, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8099, 8071, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4900, 5541, 5542, 4722, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5812, 5912).№ 3251.

