Приставы арестовали прототип суперкара Marussia за долги разработчика

Конструкторское бюро «Спектр», занимающееся возрождением российского автомобильного бренда Marussia Motors, задолжало МАУ «Городской центр развития предпринимательства» плату за аренду помещения в бизнес-инкубаторе — более 400 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Новосибирской области. В результате судебные приставы наложили арест на прототип спорткара «Маруся», а также на оборудование конструкторского бюро и комплектующие автомобиля. Помещение, где работала компания, опечатали.
— Если должник и взыскатель не договорятся по вопросам погашения задолженности, автомобиль будет реализован, — говорится в сообщении пресс-службы УФССП.
Marussia Motors — российская автомобильная компания, основана в 2007 году Николаем Фоменко, Антоном Колесниковым и Ефимом Островским. Сконструировала и построила 44 прототипа спортивных автомобилей под брендом Marussia и выпустила четыре серийных автомобиля. В апреле 2014 года компания объявила о своем банкротстве. С 2011 по 2014 год официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири была компания VIP-Service.
Фото пресс-службы УФССП России по Новосибирской области
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