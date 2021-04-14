Приставы арестовали прототип суперкара Marussia за долги разработчика

Конструкторское бюро «Спектр», занимающееся возрождением российского автомобильного бренда Marussia Motors, задолжало МАУ «Городской центр развития предпринимательства» плату за аренду помещения в бизнес-инкубаторе — более 400 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Новосибирской области. В результате судебные приставы наложили арест на прототип спорткара «Маруся», а также на оборудование конструкторского бюро и комплектующие автомобиля. Помещение, где работала компания, опечатали.

— Если должник и взыскатель не договорятся по вопросам погашения задолженности, автомобиль будет реализован, — говорится в сообщении пресс-службы УФССП.

На момент публикации материала дозвониться до компании-разработчика корреспонденту Infopro54 не удалось. Летом 2020 года исполнительный директор и собственник КБ «Спектр» Андрей Братеньков сообщал редакции, что проект по разработке гоночного электромобиля на базе спорткара Marussia компания развивает на свои средства. На тот момент проект находился в стадии сборки прототипа на базе шасси Marussia-B3. Разработчики планировали представить прототип спорткара на форуме Технопром в 2021 году. На тот момент КБ «Спектр» работал в цехе на территории бизнес-инкубатора на улице Троллейной. В планах компании было строительство собственных производственных мощностей. Андрей Братеньков сообщал, что занимается поиском участка с инфраструктурой площадью от 40 соток в районе Кольцово или Академгородка, в том числе на территории действующих предприятий, чтобы разместить на нем два цеха по 1000 кв. м. Расчетная цена спорткара в ценах лета 2020 года составляла 12,5 млн рублей.

Marussia Motors — российская автомобильная компания, основана в 2007 году Николаем Фоменко, Антоном Колесниковым и Ефимом Островским. Сконструировала и построила 44 прототипа спортивных автомобилей под брендом Marussia и выпустила четыре серийных автомобиля. В апреле 2014 года компания объявила о своем банкротстве. С 2011 по 2014 год официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири была компания VIP-Service.