Приставы запутались в спорткарах Marussia

— В прошлом директор известного в городе автосалона, который предоставлял комплекс услуг по диагностике, обслуживанию и ремонту автомобилей, в том числе и премиум-класса, задолжал более 5,5 млн рублей. Его спортивный автомобиль Marussia арестовали, — сообщила пресс-служба УФССП по Новосибирской области. — Ранее судебные приставы уже накладывали арест на данный спорткар, комплектующие и оборудование. Тогда у гражданина была задолженность по арендным платежам производственных помещений на сумму около 0,5 млн рублей.

Сейчас в отношении должника судебные приставы-исполнители применили ряд санкций: запрет на выезд из страны, арест банковских счетов, а также запрет на регистрационные действия имущества. Определив местонахождение спортивного автомобиля Marussia, судебные приставы выехали на место, составили акт описи ареста имущества должника и погрузили на эвакуатор.

— Автомобиль Marussia находится на ответственном хранении у взыскателя. У должника есть шанс вернуть автомобиль, оплатив задолженность до его реализации на торгах, — говорится в официальном сообщении.

По информации редакции, приставы в пресс-релизе объединили долги по двум машинам в задолженность одного собственника. Один спорткар принадлежит предпринимателю, который был первым дилером Marussia Motors в Новосибирске, — Александру Сердцеву, и именно о его задолженности в 5,5 млн рублей упоминает УФСПП. Вторая задолженность была у КБ «Спектр» в 2021 году.

Как пояснил редакции исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков, все вопросы с задолженностью по арендным платежам компания урегулировала еще год назад. Сейчас конструкторское бюро работает в новом цехе.

— Мы продолжаем работать с Marussia. Сейчас наша машина едет в Москву для участия в пробных тестовых заездах на специализированных трассах. Это не соревнования, а именно часть работы по тестированию автомобиля, — подчеркивает Братеньков. — Потом машина поедет в Санкт-Петербург на российский гоночный комплекс «Игора Драйв» (это трасса уровня «Формулы-1»), чтобы пройти процесс настройки шасси.

Кроме того, КБ «Спектр» продолжает сборку машины для известного автомобильного блогера Григория Завозина, который купил у компании Marussia B1 родстер.

— Мы также начали заниматься подготовкой кадров. Сейчас выстраиваем отношения с Бердским политехническим колледжем, и в ближайшее время студенты начнут у нас производственную практику, — добавил Андрей Братеньков.

Новосибирская компания КБ «Спектр» занимается разработкой спорткаров на базе Marussia с 2017 года.

Marussia Motors — российская автомобильная компания, основана в 2007 году Николаем Фоменко, Антоном Колесниковым и Ефимом Островским. Сконструировала и построила 44 прототипа спортивных автомобилей под брендом Marussia и выпустила четыре серийных автомобиля. В апреле 2014 года компания объявила о своем банкротстве. С 2011 по 2014 годы официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири была компания VIP-Service.