О причинах появления крапивницы рассказала медик из Новосибирска

Одним из самых частых проявлений псевдоаллергии является крапивница. О том, как она проявляется и как её лечить, рассказала Дарья Дёмина, заведующая аллергологическим отделением клиники иммунопатологии Института клинической и фундаментальной иммунологии, в рамках недели профилактики аллергических заболеваний, которая проходит в честь Всемирного дня борьбы с аллергией, 8 июля.

По её словам, крапивницей страдает от 5 до 10% людей на планете. Это состояние часто связано с внутренними проблемами организма. В Новосибирской области одной из главных причин аллергии являются паразитарные инвазии.

— У нас регион, как вы знаете, эндемичный по описторхозу и, конечно, на его фоне у пациентов возникают проявления крапивницы. К сожалению, течение этого аллергического заболевания может ухудшаться с возрастом, — уточнила медик, изданию Горсайт.

Врач подчеркнула, что любая аллергическая реакция требует консультации с аллергологом-иммунологом. Важно регулярно посещать специалиста, чтобы предотвратить серьёзные осложнения, такие как ангионевротический отёк или бронхиальная астма.

— Мы никогда не можем прогнозировать, что у пациента не разовьётся того или иного тяжёлого проявления аллергии. Поэтому все, у кого замечены даже минимальные симптомы, должны пройти осмотр у аллерголога-иммунолога, наблюдаться у врача, — заключила Дарья Дёмина.

Эксперт подчеркнула, что при лечении аллергии важно использовать симптоматическую терапию. Без медикаментов не обойтись.

Для таких заболеваний нужно воздействовать на причину, меняя структуру аллергена. Это делается с помощью аллергенспецифической иммунотерапии. Аллерген вводят в организм в малых дозах, «обучая» иммунную систему не реагировать на конкретный вид аллергии.

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