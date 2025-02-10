В реанимацию в Новосибирске попал спортивный комментатор Роман Скворцов

Романа Скворцова без сознания обнаружили на улице прохожие. На данный момент следствие устанавливает при каких обстоятельствах он получил травму головы. Пока существует две версии происшествия. По одной из них комментатор упал и ударился головой, а по другой — его избили после первого дня Матча звезд КХЛ.

В ГУМВД рассказали, что мужчина попал в больницу в ночь на воскресенье с травмой головы. В министерстве уточнили, что перед этим пострадавший находился в одном из баров на Красном проспекте. Telegram-канал Baza уточнил, что у Скворцова возник конфликт с неизвестными мужчинами, отмечавшими рождение ребенка в этом развлекательном заведении.

Подробностями происшествия делятся коллеги мужчины по спортивному цеху в социальных сетях. Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сначала рассказал о произошедшем, а спустя время успокоил болельщиков сообщением о том, что Скворцов пришел в сознание, но еще несколько дней проведет в больнице Новосибирска.

— Роман Скворцов в сознании, огромное спасибо врачам Новосиба и местным властям за внимание и профессионализм! Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре Скворцов проведет, — написал Губерниев.

Роман Скворцов — один из лучших хоккейных комментаторов России, работает на «Матч ТВ» комментатором баскетбольных и хоккейных матчей.

В Новосибирске с 1 по 9 февраля прошла Неделя звёзд КХЛ, а 8-9 февраля состоялся Матч звезд КХЛ. За два дня на стадион пришло более 11 тысячи болельщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что жильцы дома №4 по улице Дмитрия Шмонина в Новосибирске обнаружили в подъезде изувеченного незнакомца. По словам очевидцев, его избили до неузнаваемости четверо мужчин, которые сбежали с места преступления.