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Экономить на благоустройстве территории — кощунство

  • 11/11/2024, 10:10

Анатолий Павлов, генеральный директор ГК «СМСС»:

Экономить на благоустройстве территории — кощунство— На мой взгляд, уровень благоустройства в каждом новом ЖК, особенно там, где позволяет территория, повышается с каждым годом и с каждым новым проектом. Меняются технологии, принимаются все более интересные проектные решения: появляется огромное количество зеленых зон и высаживаются крупномерные деревья.

Конкуренция на рынке большая, сегодня уже мало красивых фасадов и выверенной планировки — необходимо удивлять покупателя чем-то интересным и необычным, применять оригинальные решения по благоустройству территории: всевозможные подсветки, геопластику внутри комплекса и прочие решения.

Борьба за внимание покупателя заставляет застройщиков идти на немалые затраты, чтобы сделать благоустройство необычным и привлекательным. Так, создание детских городков стало целым направлением работы архитектурных бюро: они изображают корабли, самолеты, ракеты, диковинных животных.

Конечно, создание комфортной среды во многом зависит от размера комплекса и размеров земельного участка, но даже если территория небольшая, нужно использовать малейшие возможности: кровли парковок, террасы, растения в кадках. Только представьте, как приятно, спустя несколько лет прогуляться по территории, где благоустроены тротуары и установлены уютные беседки? Вокруг шумят дороги и автомобили, а у вас во дворе шумят сосны. В таком дворе хочется находится и гулять по нему.

В своих проектах мы тоже стараемся приложить максимум усилий при создании комфортных условий проживания для своих клиентов, удивить их. Например, смотровой площадкой, напоминающей парящий мост, фонтанами во дворе дома, ротондами, каменными скульптурами или инсталляциями из дерева.

Считаю, что экономить на благоустройстве территории — кощунство. Мы живем в мегаполисе, в каменных джунглях, и создание небольших оазисов зелени, парковых зон — это необходимость и обязанность каждого застройщика.

Фото предоставлено ГК «СМСС», из личного архива

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость Город для людей


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