Искусственный интеллект научат управлять Кольцово

Кольцово и НГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Как поясняет пресс-служба университета, в управление городской средой наукограда планируют внедрить гибридный искусственный интеллект. Речь идет о программно-аппаратных решениях, которые разрабатывает университет в рамках проекта «Строительство и городская среда».
Партнеры полагают, что ИИ позволит повысить эффективность и надёжность системы управления городским хозяйством и положительно повлияет на качество услуг, предоставляемых населению.
Работа будет идти по следующим направлениям:
По словам мэра Кольцово Николая Красникова. На данный момент в наукограде уже работают сберегающие технологии в части энерго- и водоснабжения, внедрены системы видеонаблюдения, используются современные системы экологического мониторинга. В планах установка умных остановок и светофоров.
Александр Люлько, директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ добавил, что после внедрения системных решений на уровне наукограда будет рассматриваться возможность их тиражирования на другие города России.
Ранее редакция сообщала о том, что городскую систему наблюдения за дронами разработал стартап из Новосибирска.
Фото Infopro54
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