Искусственный интеллект научат управлять Кольцово

Кольцово и НГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Как поясняет пресс-служба университета, в управление городской средой наукограда планируют внедрить гибридный искусственный интеллект. Речь идет о программно-аппаратных решениях, которые разрабатывает университет в рамках проекта «Строительство и городская среда».

Партнеры полагают, что ИИ позволит повысить эффективность и надёжность системы управления городским хозяйством и положительно повлияет на качество услуг, предоставляемых населению.

Работа будет идти по следующим направлениям:

создание интеллектуальных цифровых двойников городской инфраструктуры;

создание интеллектуальных систем поддержки принятия решения;

распознавание по изображениям действий человека;

противодействие вредоносному воздействию на алгоритмы ИИ.

По словам мэра Кольцово Николая Красникова. На данный момент в наукограде уже работают сберегающие технологии в части энерго- и водоснабжения, внедрены системы видеонаблюдения, используются современные системы экологического мониторинга. В планах установка умных остановок и светофоров.

Александр Люлько, директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ добавил, что после внедрения системных решений на уровне наукограда будет рассматриваться возможность их тиражирования на другие города России.

Ранее редакция сообщала о том, что городскую систему наблюдения за дронами разработал стартап из Новосибирска.