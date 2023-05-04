Продажа жилья в новостройках Новосибирска продолжает падать

Итог первого квартала текущего года на строительном рынке Новосибирска ознаменовался ростом предложения жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Такие данные озвучивает аналитик-консультант российской гильдии риелторов, директор компании RID Analytics Елена Ермолаева. По информации аналитика, на вторичном рынке в декабре 2022 года к продаже предлагались около 19 тыс. квартир, а в конце марта эта величина составила уже 20,8 тыс. Одновременно растёт предложение и снижается спрос на жильё в новостройках.

— На первичном рынке растет количество непроданных квартир в строящихся домах, то есть, фактическое предложение, — сообщает Ермолаева. — По сравнению с предыдущим кварталом, прирост пока небольшой, на уровне 2%. А вот сравнению с 2021 годом разница более существенная, более 50%.

Напомним, что в конце прошлого года в мэрии Новосибирска и правительстве Новосибирской области высказывали настороженность по части количества квартир, не проданных городскими застройщиками. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), озвученным в ходе расширенного заседания ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», по Новосибирской области на 1.10.22 в строящихся домах 36% не проданных квартир, 38% — проданных, по 26% продажи не открыты. По России в целом площадь нераспроданных квартир на начало декабря — 66 млн кв. м или 66% от общего объема жилья в стадии строительства.

— Это — максимальный показатель по нераспроданным квартирам за всю историю современного российского рынка жилья, — комментировал президент отраслевого объединения «Строители Сибирского региона» Александр Савельев.

Вместе с этим участники совещания отмечали и снижение покупательской способности населения России в целом.

По информации Российской гильдии риелторов, по итогам марта 2023 г. на рынке жилой недвижимости Новосибирска средняя стоимость предложения на вторичном рынке составила 107 тыс. руб./кв.м и 127 тыс. руб./кв.м на первичном рынке.

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