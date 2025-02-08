Кирилл и Евгений Покровские купили долю в сети Beerman в Новосибирске

Депутат горсовета Кирилл Покровский и депутат заксобрания Евгений Покровский, которые также являются собственниками одного из крупнейших девелоперов города (ГК «КПД Газстрой»), увеличивают свое присутствие в ресторанном бизнесе Новосибирска. В конце 2024 года совместно они выкупили 50% в компаниях, управляющих ресторанами сети Beerman в Новосибирске: ООО «Едим вместе», ООО «Сити», ООО «Ривер Плейс», ООО «Вокзальная площадь».

В разговоре с корреспондентом Infopro54 Кирилл Покровский подтвердил, что сделки по Beerman прошли, но их причину комментировать отказался. При этом Покровский напомнил, что уже лет 15 инвестирует в ресторанные активы.

— Не ищите сенсаций в этой сделке. Здесь нет ничего удивительного ― это нормальный процесс. Для меня это инвестиции, диверсификация активов и хобби, — заявил собеседник Infopro54.

Стоит отметить, что с ноября 2024 года Покровские также владеют 50% в ООО «Кинематограф» («Жерарня», Veranda), с декабря — ООО «Кансент» («Жан Хуан Лу», «У Николая»).

Кириллу Покровскому уже достаточно давно принадлежат 50% в московской компании ООО «Азабу», новосибирских ООО «Азиматик» (управляет ресторанами Aziatish и «#СибирьСибирь»), ООО «Ресторанные технологии» (управляет караоке-баром «Ухо&Медведь»). В компании ООО «СибирьДайнинг» у Кирилла Покровского 45%, компания занимается доставкой блюд из заведений «#СибирьСибирь» и Aziatish,

Его партнером почти по всех этих проектах является известный новосибирский ресторатор Денис Иванов. В ресторанную группу Иванова входят «Т.Б.К. Лонж», Salt, летняя Veranda и новая «#СибирьСибирь», сеть пивных Beerman, сеть кофеен «Чашка кофе», караоке-бар «Ухо&Медведь», рестораны в отелях, кейтеринг, фабрика-кухня, ресторан самообслуживания «Пельмениссимо», «Жерарня».

— Мы с Денисом Ивановым давние компаньоны. Например, совместно развиваем проект «#СибирьСибирь», — говорит Кирилл Покровский.

Первый ресторан семейства Beerman ― Berman&Grill открылся в Новосибирске в 2007 году. На данный момент, судя по данным «2ГИС», в Новосибирске работают четыре ресторана бренда.

Стоит отметить, что ресторанный бизнес Новосибирска привлекает и других девелоперов.

Совладельцем компании ООО «Коферум», которая управляла Éclair cafe, долгое время был девелопер, собственник компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский. Он продал этот актив в мае 2024 года.

В конце 2024 года бренд фермерских продуктов «Алтайское особое» открыл в Новосибирске первую точку общепита — ресторан «На земле». Этот бренд продвигает фермерское хозяйство группы компаний «Союз». Девелопер уже много лет активно строит в Новосибирске многоквартирные жилые дома.

В техническом режиме сейчас работает ресторан «Горыныч». По данным сервиса «Контур Фокус», по 50% в проекте принадлежат Тимуру Бергадзе, основателю ресторанной группы «Бочкари», и Анатолию Павлову, собственнику ГК «СМСС».

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска через суд освобождает помещение умершего ресторатора.